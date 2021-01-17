Промоутер: Юбенк будет иметь хорошие шансы в бою против Головкина
Ранее их поединок сорвался.
Ранее их поединок сорвался.
Бывший чемпион мира в полулегком весе, ныне промоутер Барри МакГиган считает, что британский боксер Крис
«Из четырех чемпионов в среднем весе
При этом МакГиган предостерег Юбенка от столкновения с валлийцем Лиамом Уильямсом, особенно когда последний находится в хорошей форме .
«Уильямс действительно умеет драться. Он отвечает всем требованиям как боец, который идет вперед, он лучше, чем думает Юбенк, и поэтому представляет для него риск», — сказал МакГиган.
Добавим, что Юбенк и Головкин могли встретиться в сентябре 2016 года в Лондоне, но британец сорвал переговоры. В итоге соперником казахстанца стал другой британец — Келл Брук (37−2, 25 КО), который поднялся на две весовые категории и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. На данный момент Головкин ведет переговоры с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 KO). Их поединок ожидается в мае.