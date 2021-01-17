Промоутер: Юбенк будет иметь хорошие шансы в бою против Головкина

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Бывший чемпион мира в полулегком весе, ныне промоутер Барри МакГиган считает, что британский боксер Крис Юбенк-младший может выйти победителем в боях против топовых средневесов, в том числе в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Из четырех чемпионов в среднем весе Юбенк-младший имеет хорошие шансы против Геннадия Головкина, Реты Мураты и Джермалла Чарло. Чтобы победить чемпиона WBO Деметриуса Андраде, он должен научиться лучше инициировать атаки. Король IBF GGG — хороший бой для него. Ему 38 лет. После такого большого количества боев в любителях и профи Головкин не становится лучше. Победа над GGG откроет дверь Юбенку для больших объединительных боев. Как бы то ни было, я думаю, что Юбенк может победить чемпиона WBA Мурату. С чемпионом WBC Чарло должен получиться равный бой. Андраде — ловкий боец с отличным джебом, он стал бы проблемой для Юбенка», — приводит слова МакГигана Boxing-social. com.

При этом МакГиган предостерег Юбенка от столкновения с валлийцем Лиамом Уильямсом, особенно когда последний находится в хорошей форме .

«Уильямс действительно умеет драться. Он отвечает всем требованиям как боец, который идет вперед, он лучше, чем думает Юбенк, и поэтому представляет для него риск», — сказал МакГиган.