Белоруска Виктория Кебикова выиграла серебро на турнире по боксу в Сербии

Спортсменка из Гомеля провела на престижных соревнованиях два боя. В полуфинале она победила раздельным решением судей соперницу из Казахстана Марину Вольнову, у которой в коллекции наград бронза Игр-2012. В решающем поединке турчанка Демир Сеннур оказалась сильнее бронзовой медалистки чемпионата мира — 2018.

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Белоруски Юлия Апанасович (51 кг) и Ульяна Есипенко (57 кг) уступили в полуфинальных встречах и согласно регламенту турнира завоевали бронзовые медали.

Кроме того, в состязаниях молодежной возрастной группы серебряную награду выиграла Дарья Лецко (60 кг). В финале она не смогла сломить сопротивление Сары Шкапик из Сербии.

Международный турнир «Кубок Наций», который проходил в Самборе (Сербия) 10-й раз, собрал в споре за медали около 80 спортсменок из Австрии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Марокко, Мали, России, Сербии, Словакии, Турции, Хорватии и Чехии. В этом году состязания в Сербии были для спортсменок отличной возможностью проверить свои силы накануне отборочных состязаний к Играм в Токио.