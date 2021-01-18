Боксер Проводников готов провести поединок с бывшим бойцом UFC Багаутиновым

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — сказал Проводников.
По его словам, сейчас он ждет информацию от Багаутинова о проведении боя. «Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», — добавил Проводников.
В субботу Багаутинов победил единогласным решением судей Олега Личковаху на совместном турнире Brave и «Крепости», который прошел в Красной Поляне на WOW Arena. После победы он сообщил, что бросил вызов Проводникову.
На счету 35-летнего Багаутинова 20 побед и 7 поражений в ММА и две победы при отсутствии поражений в профессиональном боксе. Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине — младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. В настоящий момент Проводников является депутатом думы