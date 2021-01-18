Боксер Проводников готов провести поединок с бывшим бойцом UFC Багаутиновым

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — сказал Проводников.

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По его словам, сейчас он ждет информацию от Багаутинова о проведении боя. «Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», — добавил Проводников.

В субботу Багаутинов победил единогласным решением судей Олега Личковаху на совместном турнире Brave и «Крепости», который прошел в Красной Поляне на WOW Arena. После победы он сообщил, что бросил вызов Проводникову.