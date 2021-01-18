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11:07 (мск), источник: ТАСС

Боксер Проводников готов провести поединок с бывшим бойцом UFC Багаутиновым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников согласился провести поединок с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым. Об этом в понедельник Проводников сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — сказал Проводников.

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По его словам, сейчас он ждет информацию от Багаутинова о проведении боя. «Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», — добавил Проводников.

В субботу Багаутинов победил единогласным решением судей Олега Личковаху на совместном турнире Brave и «Крепости», который прошел в Красной Поляне на WOW Arena. После победы он сообщил, что бросил вызов Проводникову.

На счету 35-летнего Багаутинова 20 побед и 7 поражений в ММА и две победы при отсутствии поражений в профессиональном боксе. Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине — младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.

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