«Я наблюдал за ним». Соперник непобежденного казахстанца поделился настроем на бой за титул WBA

Главный козырь казахстанского боксера-профессионала Жана Кособуцкого (14−0, 13 КО) — это его физическая сила. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz выразил его соперник по следующему бою Павел Соур (13−3, 8 КО) из Чехии. Также он рассказал о своем настрое на поединок и его значении.

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Их 12-раундовый бой пройдет 20 февраля в Гамбурге, а на кону будет стоять вакантный титул WBA International в супертяжелом весе.

«Чувствую себя очень хорошо. Я очень жду боя. Я наблюдал за своим противником. Он очень сильный. Его физическая сила — самое большое преимущество. Я хочу удивить своего соперника тем, чего он от меня не ждет. Я пока не буду больше говорить об этом. Я настроен только на победу. Это большой бой и шанс для меня. Готовлюсь с особым настроем», — отметил Соур.

Напомним, что в профи чешский боксер дебютировал пять лет назад. Он проживает и тренируется в Пльзене (Чехия). За свою карьеру провел 16 боев, в которых одержал 13 побед, из них восемь досрочных. Также на его счету два поражения, причем нокаутом. Боксер владел поясом чемпиона Чехии.

При этом Павел работает менеджером в строительном магазине. Он женат, у него двое детей — сын и дочь.