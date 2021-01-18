«Я наблюдал за ним». Соперник непобежденного казахстанца поделился настроем на бой за титул WBA
Он назвал главный козырь Кособуцкого.
Он назвал главный козырь Кособуцкого.
Главный козырь казахстанского
Их 12-раундовый бой пройдет 20 февраля в Гамбурге, а на кону будет стоять вакантный титул WBA International в супертяжелом весе.
«Чувствую себя очень хорошо. Я очень жду боя. Я наблюдал за своим противником. Он очень сильный. Его физическая сила — самое большое преимущество. Я хочу удивить своего соперника тем, чего он от меня не ждет. Я пока не буду больше говорить об этом. Я настроен только на победу. Это большой бой и шанс для меня. Готовлюсь с особым настроем», — отметил Соур.
Напомним, что в профи чешский боксер дебютировал пять лет назад. Он проживает и тренируется в Пльзене (Чехия). За свою карьеру провел 16 боев, в которых одержал 13 побед, из них восемь досрочных. Также на его счету два поражения, причем нокаутом. Боксер владел поясом чемпиона Чехии.
При этом Павел работает менеджером в строительном магазине. Он женат, у него двое детей — сын и дочь.
В данный момент Кособуцкий владеет поясом IBO