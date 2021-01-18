«Давай вызовем его на бой в сентябре». Хопкинс сделал прогноз на поединок Головкин — Де Ла Хойя

«Почему я понимаю, почему Оскар верит и знает, что он может победить Головкина? Потому что Головкин с каждым годом сдает. Но что у него не отнять, так это его удар. Если бы Оскар собирался вернуться и у меня было бы право голоса… Я бы выбрал GGG. У Головкина всегда был и навсегда останется его удар. Но он на спаде, даже в недавней победе. Пусть этот бой не вводит в заблуждение. Головкин войдет в Зал славы, это несомненно, он это заслужил. Но Оскар видел все стили, боксировал с более талантливыми боксерами, это может дать ключ, если он будет знать, что у него правильный план и подходящая форма для боя, с его опытом Оскар победит единогласным решением судей. Я скажу Оскару: “Давай вызовем этого парня на бой в сентябре 2021 года”. Очевидно, он уже тренируется, я не могу сказать, насколько усердно, но он тренируется. И к сентябрю вы увидите Оскара в отличной форме… Я бы хотел увидеть этот бой до конца 2021 года. И я скажу Оскару, если он действительно серьезно настроен вернуться и ему нужно выбрать большой бой: всерьез присмотрись к бою против Головкина», — сказал Хопкинс в интервью Fight Hub TV.