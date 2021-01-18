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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне нужно больше работать». Зачем обидчик Ахмедова встает в четыре утра, уехал из дома в детстве и скрыл от близких работу пекарем

Он тренируется трижды в день.

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Карлос Гонгора после победы над Али Ахмедовым превратился в настоящего героя Эквадора — он стал первым, кому удалось стать чемпионом мира в профи-боксе. Для этого он проделал огромный путь, в течение которого пришлось даже скрывать от близких работу пекарем. Корреспондент Vesti.kz собрал интересные факты из жизни обидчика казахстанского боксера.

Рассказывая о своей победе, Гонгора вспоминает, как решил положиться на один удар. Он заметил, что Ахмедов стал работать медленнее, открываться. И эквадорец понял: надо ждать подходящий момент.

Получается, что он намеренно выцеливал один -единственный удар, так как знал, что проигрывает по очкам. Карлос оказался довольно хладнокровным боксером, который «просчитал» фатальный апперкот.

«Али уже был дезориентированным, медленным, открытым. Я начал искать возможность подловить его апперкотом».

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Однако он не скрывает факт того, что сам практически валился с ног от усталости. Объяснил этот момент эквадорец первым в карьере поединком в 12 раундов. До этого у него не было такой дистанции, так что впервые Гонгора дышал обжигающим воздухом при свинцовых ногах.

Итак, как эквадорец добился своего? Прежде всего упорными тренировками. Карлос встает чуть раньше четырех утра. И уже в четыре он проводит первую тренировку. Вторая намечена на 10:00. И, наконец, третья стартует в 16:00.

Тяжелый график, ничего не скажешь. Но на то есть свои причины. Гонгора ведь параллельно работает и в сборной Эквадора по боксу, готовится к Олимпийским играм в Токио. Поэтому ему приходится утраивать объемы и лавировать между особенностями дисциплин.

«Моя каждая тренировка длится по три часа. Ближе к соревнованиям или боям на профи это время всегда увеличивается. Мне нужно работать больше, чем моим товарищам по сборной. Ведь я параллельно являюсь профи-боксером. Утром я бегаю, работаю с предметами, провожу бои с тенью, работаю над силой».

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Кстати, Гонгора — настоящий философ. Он умело закручивает мысли, отделяя нужное от мутной воды. С таким «кристальным» подходом к своей работе у него не будет проблем в моральном плане.

«Диета, вес и прочее — это все зависит от спортсмена. Кто-то набрасывает на тренера подобные дела. Но ведь тренер всегда остается за рингом, а ты — внутри. Именно боксер выходит на ринг. И нести ответственность за свою подготовку тоже должен боксер. Никто другой, только ты сам. Не стоит впутывать тренера, если ты ленился и нарушал режим».

Карлос — восьмой по счету ребенок в семье из десяти. Он с самого раннего возраста уехал в Кито (столица Эквадора) в поисках лучшего образования, процветания. Будучи шестилетним, Гонгора поселился у своих крестных, пытаясь заработать.

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Они не поддерживали его в этом плане, пытаясь уберечь от труда, дать возможность ощутить детство. Однако Карлос оказался упрямым: он втайне работал во многих местах. Пробовал себя даже в качестве пекаря.

«Сейчас забавно вспоминать эти эпизоды. Сейчас уже совсем иные цели. Я, например, хочу защитить титул. Также я рано встаю, чтобы стать обладателем медали Олимпийских игр», — озвучил Гонгора.

Напомним, Ахмедов в бою за титул IBO во втором среднем весе уступил Гонгоре. В 12-м раунде Али упал, но смог продолжить встречу. Однако вскоре казахстанец вновь оказался в нокдауне, после которого уже не смог встать и завершить матч.

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