«Мне нужно больше работать». Зачем обидчик Ахмедова встает в четыре утра, уехал из дома в детстве и скрыл от близких работу пекарем
Он тренируется трижды в день.
Он тренируется трижды в день.
Карлос Гонгора после победы над Али Ахмедовым превратился в настоящего героя Эквадора — он стал первым, кому удалось стать чемпионом мира в
Рассказывая о своей победе, Гонгора вспоминает, как решил положиться на один удар. Он заметил, что Ахмедов стал работать медленнее, открываться. И эквадорец понял: надо ждать подходящий момент.
Получается, что он намеренно выцеливал один -единственный удар, так как знал, что проигрывает по очкам. Карлос оказался довольно хладнокровным боксером, который «просчитал» фатальный апперкот.
«Али уже был дезориентированным, медленным, открытым. Я начал искать возможность подловить его апперкотом».
Однако он не скрывает факт того, что сам практически валился с ног от усталости. Объяснил этот момент эквадорец первым в карьере поединком в 12 раундов. До этого у него не было такой дистанции, так что впервые Гонгора дышал обжигающим воздухом при свинцовых ногах.
Итак, как эквадорец добился своего? Прежде всего упорными тренировками. Карлос встает чуть раньше четырех утра. И уже в четыре он проводит первую тренировку. Вторая намечена на 10:00. И, наконец, третья стартует в 16:00.
Тяжелый график, ничего не скажешь. Но на то есть свои причины. Гонгора ведь параллельно работает и в сборной Эквадора по боксу, готовится к Олимпийским играм в Токио. Поэтому ему приходится утраивать объемы и лавировать между особенностями дисциплин.
«Моя каждая тренировка длится по три часа. Ближе к соревнованиям или боям на профи это время всегда увеличивается. Мне нужно работать больше, чем моим товарищам по сборной. Ведь я параллельно являюсь
Кстати, Гонгора — настоящий философ. Он умело закручивает мысли, отделяя нужное от мутной воды. С таким «кристальным» подходом к своей работе у него не будет проблем в моральном плане.
«Диета, вес и прочее — это все зависит от спортсмена.
Карлос — восьмой по счету ребенок в семье из десяти. Он с самого раннего возраста уехал в Кито (столица Эквадора) в поисках лучшего образования, процветания. Будучи шестилетним, Гонгора поселился у своих крестных, пытаясь заработать.
Они не поддерживали его в этом плане, пытаясь уберечь от труда, дать возможность ощутить детство. Однако Карлос оказался упрямым: он втайне работал во многих местах. Пробовал себя даже в качестве пекаря.
«Сейчас забавно вспоминать эти эпизоды. Сейчас уже совсем иные цели. Я, например, хочу защитить титул. Также я рано встаю, чтобы стать обладателем медали Олимпийских игр», — озвучил Гонгора.
Напомним, Ахмедов в бою за титул IBO во втором среднем весе уступил Гонгоре. В 12-м раунде Али упал, но смог продолжить встречу. Однако вскоре казахстанец вновь оказался в нокдауне, после которого уже не смог встать и завершить матч.