«Уроки извлечены». Шеремета сделал заявление после горького поражения от Головкина
Поляк четыре раза побывал в нокдауне.
Поляк четыре раза побывал в нокдауне.
Польский боксер Камил Шеремета (21−1, 5 КО) надеется, что в ближайшем будущем полностью оправится после непростого боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Этот год позади. Уроки извлечены, и надо жить дальше… Впереди у меня много работы, но пока я жив, я никогда не сдамся», — написал поляк на своей странице в Instagram.
Напомним, Шеремета был обязательным претендентом на пояс Головкина от IBF. Их бой состоялся в декабре прошлого года. Поляк четыре раза побывал в нокдауне, а потом после седьмого раунда бой остановили. GGG провел рекордную, 21-ю защиту титула, побив рекорд Бернарда Хопкинса. Шеремету, который потерпел первое поражение в карьере, отстранили от боев на неопределенное время для полного восстановления.