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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы снова пошумим!» Жанибек Алимханулы анонсировал начало подготовки к следующему бою

Ранее он заявил о готовности биться с топовыми бойцами.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) обратился к своим фанатам на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Привет, поклонники! Команда начала подготовку к следующему поединку. Время и дата будут известны в ближайшее время. Мы снова пошумим, даст Бог!» — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в октябре казахстанец во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Жанибек владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Ранее Алимханулы бросил вызов американцу Джермаллу Чарло, а также заявил о готовности биться с другими чемпионами в 2021 году.

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