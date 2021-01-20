«Мы снова пошумим!» Жанибек Алимханулы анонсировал начало подготовки к следующему бою
Ранее он заявил о готовности биться с топовыми бойцами.
Ранее он заявил о готовности биться с топовыми бойцами.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) обратился к своим фанатам на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Привет, поклонники! Команда начала подготовку к следующему поединку. Время и дата будут известны в ближайшее время. Мы снова пошумим, даст Бог!» — написал он.
Напомним, что в октябре казахстанец во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.
Жанибек владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Ранее Алимханулы бросил вызов американцу Джермаллу Чарло, а также заявил о готовности биться с другими чемпионами в 2021 году.