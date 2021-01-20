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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Пора становиться чемпионом мира, или почему Садриддину Ахмедову надо перебираться в США

Скоро он проведет титульный поединок.

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Считаные дни остались до возвращения крутого казахстанского проспекта на ринг. Уже 29 января Садриддин Ахмедов проведет титульный поединок, в котором от него ждут яркой победы. В таком случае он может рассчитывать на переезд в США.

Все подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Согласитесь, он это заслужил. Ахмедов плотно ворвался в число перспективных боксеров первого среднего веса. Каждый его выход на ринг сопровождается ожиданием шоу и уверенной досрочной победой.

Он приучил нас к этому своим мастерством и необходимой современному профи-бойцу степенью эпатажности и дерзости. И трудно представить, что на него не выходили боссы ведущих промоутерских компаний. Наверняка предложения поступали.

Однако пока Садриддин создает динамику в Канаде, развивает свою карьеру в этой стране. К слову, на сегодняшний день делает это вполне успешно. В Eye Of The Tiger делают многое для поддержки Ахмедова, а главное — доверяют, связывают с ним надежды.

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Вопрос необходимости переезда в США, в принципе, не связан с его условиями в Канаде. Он там нисколько не прозябает. И здесь больше процесса «требуют» рыночные отношения и возможности.

Кстати, можно и не менять промоутеров, менеджеров, главное — обрести волю и несколько поединков в американских вечерах бокса. Нужно дополнительное внимание, дополнительный импульс и даже резонанс.

Иначе есть риски потерять время, перспективы. В общем, остаться на уровне середнячка, хоть и крепкого. Так что пора совершить небольшое путешествие. И как раз во время своего «титульника» он может протоптать себе кратчайший путь на вершину.

Ожидается, что событие с его участием посетят скауты из Golden Boy Promotions — следует раскрыться, устроить шоу, порвать соперника, тем самым сделав огромный шаг на пути к реализации своих амбициозных планов.

В компании должны понять, что в руки им попадется не пластилин, принимающий форму условий, а дерзкий боец, к которому будет повышенное внимание, за кем будет интересно следить.

И кто знает, может уже в этом году он сможет выйти на чемпионский поединок. Если, конечно, все пройдет хорошо.

Напомним, последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса. Для казахстанца предстоящий бой будет первым в Мексике. На кону поединка против Стивена Даньо (Нидерланды) будут стоять вакантные пояса WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO в первом среднем весе.

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