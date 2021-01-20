Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис
Сельта
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
20.01
Арминия
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
20.01
Аугсбург
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Айнтрахт Ф
22
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
20.01
Манчестер Сити
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Шальке-04
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
20 января, источник: Lenta.Ru

Названа дата нового боя лучшего боксера мира

Мексиканский боксер Сауль Альварес вернется к выступлениям в феврале. Об этом сообщает The Athletic.

Наверх
Источник: AP 2020

30-летний мексиканец проведет поединок 27 февраля против турецкого боксера Авни Йылдырыма. Альваресу предстоит защищать два титула: пояс чемпиона в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс от Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Альварес на данный момент — лучший боксер в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic.

В декабре 2020-го мексиканец удержал титулы в поединке с Каллумум Смитом. Альварес одержал победу решением судей.

На счету Альвареса 54 победы при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.

 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии
Биатлонист из Новой Зеландии обогнал почти всю сборную России
Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧМ
Погба вернул «Манчестер Юнайтед» на первое место в АПЛ
Экс-футболист «Зенита» признан лучшим легионером в истории РПЛ
«Аталанта» сыграла вничью, Миранчук играл меньше часа
Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь