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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародованы результаты допинг-тестов Головкина и Шереметы на бой за два титула

GGG выиграл досрочно.

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Источник: AP 2020

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и поляк Камил Шеремета (21−1, 5 КО) успешно прошли допинг-тесты до и после их боя, который состоялся 18 декабря в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры проходили проверку в рамках программы «Чистый бокс», организованной Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) совместно с WBC (Всемирным боксерским советом).

«Поздравляем Головкина и Шеремету с успешным завершением программы добровольного допинг-тестирования к их бою 18 декабря», — говорится в сообщении VADA. Таким образом, все пробы, взятые у боксеров, были отрицательными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сам бой завершился досрочной победой Головкина. Шеремета четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения.

Тем самым GGG в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира, а поляк потерпел первое поражение в карьере.

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