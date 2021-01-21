Обнародованы результаты допинг-тестов Головкина и Шереметы на бой за два титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и поляк Камил Шеремета (21−1, 5 КО) успешно прошли допинг-тесты до и после их боя, который состоялся 18 декабря в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры проходили проверку в рамках программы «Чистый бокс», организованной Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) совместно с WBC (Всемирным боксерским советом).

«Поздравляем Головкина и Шеремету с успешным завершением программы добровольного допинг-тестирования к их бою 18 декабря», — говорится в сообщении VADA. Таким образом, все пробы, взятые у боксеров, были отрицательными.

Напомним, сам бой завершился досрочной победой Головкина. Шеремета четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения.