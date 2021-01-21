Обнародованы результаты допинг-тестов Головкина и Шереметы на бой за два титула
GGG выиграл досрочно.
GGG выиграл досрочно.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и поляк Камил Шеремета (21−1, 5 КО) успешно прошли
Боксеры проходили проверку в рамках программы «Чистый бокс», организованной Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) совместно с WBC (Всемирным боксерским советом).
«Поздравляем Головкина и Шеремету с успешным завершением программы добровольного
Напомним, сам бой завершился досрочной победой Головкина. Шеремета четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения.
Тем самым GGG в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира, а поляк потерпел первое поражение в карьере.