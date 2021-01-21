Новый генеральный секретарь Федерации бокса России будет избран 29 января

«29 января состоится отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, — говорится в сообщении. — Конференция пройдет в онлайн-формате. Кроме членов исполкома и руководителей Федерации бокса России, присутствовать на ней будут делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. В ходе отчетно-выборной конференции будет избран новый состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России».