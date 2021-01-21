Новый генеральный секретарь Федерации бокса России будет избран 29 января
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выборы нового генерального секретаря Федерации бокса России пройдут 29 января. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выборы нового генерального секретаря Федерации бокса России пройдут 29 января. Об этом ТАСС сообщили в
Нынешний генеральный секретарь федерации Умар Кремлев 12 декабря 2020 года был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
«29 января состоится
«Из членов исполкома будет утвержден новый генеральный секретарь Федерации на ближайшие четыре года», — отмечается в тексте.