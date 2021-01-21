«Бьет, как демон». С кем из чемпионов в этом году встретится на ринге Алимханулы?
В последнем бою он впечатлил всех нокаутом.
В последнем бою он впечатлил всех нокаутом.
Одним из главных возвращений на ринг будет бой Жанибека Алимханулы. Причем ждут этого не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Проспект впечатлил всех настолько, что ему
Подробнее — в материале Vesti.kz.
«Привет, поклонники! Команда начала подготовку к следующему поединку. Время и дата будут известны в ближайшее время. Мы снова пошумим, даст Бог!» — написал Алимханулы в своем недавнем посте.
Заявление было встречено со сладким привкусом ожидания. Ведь в новом сезоне боксер обещал чемпионский поединок. Примечательно, что все его желания имеют предпосылки и основу для превращения в реальность.
Его точечная кампания по покорению вершин среднего дивизиона плотно соблюдается в режиме «встряски» чемпионов. Алимханулы бросил вызов практически всем, кто владеет поясами. Исключением по понятным причинам является Геннадий Головкин.
Остальные же давно на радаре «мятежника». Переворот и захват власти в дивизионе Жанибек задумал давно. И сейчас он грамотно к этому подходит. Казахстанец сумел обратить на себя внимание не только экспертов и обозревателей, но и зрителей.
Например, многих восхитил его последний бой, в котором он хладнокровно нокаутировал Гонсало Корию. Фанаты бокса сразу отреагировали на досрочную победу в таком стиле: «Бьет, как демон», «Новый чемпион мира», «Счастлив увидеть это в прямом эфире» и так далее.
Довольно солидно, учитывая, что комплименты не надуманы и не являются лестью. Алимханулы действительно провел шикарный бой, продемонстрировал рост и заявил о своем праве претендовать на место в тронном зале.
Он продвинулся в рейтингах, о нем заговорили, плюс сам Жанибек активно ведет медийную войну с очевидной провокацией. И складывается ощущение, что еще пара боев — и он выйдет на топовых соперников. Может, даже раньше.
Как бы то ни было, текущий год должен стать для него запоминающимся и важным. Главный вопрос — с кем именно сразится Алимханулы? Список чемпионов выглядит вот так:
— Джермалл Чарло (WBC);
— Деметриус Андраде (WBO);
— Риота Мурата (WBA);
— Геннадий Головкин (IBF, IBO).
Есть еще Сауль Альварес. К мексиканцу Жанибек уже обращался. Так что вишлист у казахстанского проспекта шикарный. Не исключено, что казахстанец может сразиться и с Лиамом Уильямсом. Еще один трамплин. Плюс стоит держать в уме вариант, что он выступит в качестве обязательного претендента или чемпион выберет его для добровольной защиты.
Так с кем именно подерется Алимханулы?