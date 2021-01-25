Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
36
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Хетафе
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
24.01
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
01
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
23
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
09:44 (мск), источник: ТАСС

Второй допинг-тест боксера Ковалева показал положительный результат

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Результат второго допинг-теста российского боксера Сергея Ковалева также оказался положительным. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Еще один удар по карьере Ковалева: его поймали на допинге

Во второй пробе россиянина, которую он сдал через несколько дней после первой, вновь обнаружен синтетический тестостерон.

Ранее по этой причине был отменен бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был состояться 30 января.

Ковалеву 37 лет, он владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
«Аякс» хочет за Промеса 12 миллионов, Кокорин ждет контракта
Да, Конор поржавел. Но хуже другое — его стиль застрял в 2016-м
Польховский: Успехи российских биатлонистов не случайность
Хабиб заявил о намерении начать карьеру футболиста
На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь