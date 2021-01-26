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26 января, источник: Vesti.kz

Бейбут Шуменов снялся с боя за титул чемпиона мира

Вечер бокса намечен на 29 января в США.

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Чемпион мира по версии WBA Regular в первом тяжелом весе из Казахстана Бейбут Шуменов (18−2, 12 KO) снялся с боя. Об этом RingTV сообщил его соперник американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО).

Их поединок планировался в рамках вечера бокса 29 января в Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида, США). На кону должен был стоять титул Шуменова.

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Однако, со слов Мерфи, Шуменов не будет драться в предстоящем шоу. Причина неизвестна. Сам американец уже находится во Флориде, но ему не сообщили, с кем он будет драться.

Между тем проведение вечера бокса, организатором которого выступает Дон Кинг, также находится под вопросом. В частности, администрация отеля до сих пор не была поставлена в известность о предстоящем событии.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль писал, что вечер бокса может не состояться. Проблема заключается в отсутствии контрактов у некоторых участников турнира и трудностях со въездом в США. Кроме того, Дон Кинг попросил снять Шуменова и Мерфи с программы тестирования на запрещенные препараты.

Напомним, Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Астане нокаутировал турка Хизни Алтункаю (32−3, 19 КО).

В декабре 2020-го WBA назначила Шуменову защиту титула против официального претендента из Бельгии Рияда Мерхи (29−1, 24 KO). У сторон было время на переговоры до 31 декабря. Скорее всего, команды боксеров не договорились.

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