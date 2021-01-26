«Новая глава в карьере». Садриддин Ахмедов оценил соперника и высказался о бое за четыре титула

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, поделился настроем на предстоящий бой с представителем Нидерландов Стивеном Даньо (17−3−3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на RingTV.

Их поединок состоится 29 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке. На кону будут стоять четыре титула в первом среднем весе: WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO.

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«Это хороший вызов для меня. Даньо — мой лучший соперник, и мы будем драться за несколько региональных поясов. Думаю, мы начнем новую главу в моей карьере. Даньо — очень хороший технарь, но также и очень стойкий боец. У него больше опыта, чем у меня, но я уверенно подхожу к этому поединку. Я не хочу жаловаться на простой вне ринга: сейчас у многих людей очень тяжелые времена. Я просто счастлив, что мой промоутер держит меня активным, в то время как другие не боксируют», — заявил Ахмедов.

Не остался в стороне и Камиль Эстефан, руководитель промоутерской компании Eye of the Tiger Management, ведущей дела Ахмедова.

«Садриддин молод, и это большой шаг вперед в его карьере. Даньо — очень крепкий ветеран, и это будет чертовски крутой поединок», — добавил промоутер.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (13−6−2, 8 КО).