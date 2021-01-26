Спарринги с кубинцами, сборы с узбеками и бои в Европе. Как сборная Казахстана по боксу обкатывает четыре состава
Одновременно проходят три УТС.
Одновременно проходят три УТС.
В конце прошлого года состоялся чемпионат Казахстана по боксу. Одной из целей республиканского турнира было составление полноценных резервов сборной и ее укрепление. И в начале этого года тренерский штаб приступил к обкатке своих «решений». Подробности — в материале Vesti.kz.
Накануне чемпионата страны Галымбек Кенжебаев озвучил, что лидерам придется подтверждать свое мастерство. Иначе на их место придут те, кто в итоге сможет себя проявить и удивить.
В итоге выступили все, кто входит в национальную сборную. Единственное исключение составил Василий Левит. Он не смог принять участие в турнире
Распределение золотых медалей особых сюрпризов не преподнесло. Их в свой актив записали те, от кого ждали. Правда в категории до 52 килограммов «подвинули» обладателя лицензии Сакена Бибосынова. Дерзкий и молодой Сабырхан Махмуд сделал прекрасную заявку на олимпийский сезон.
Если с первыми все
Четыре состава (вместе с юными бойцами) — это боевая сила на новый сезон. И в данный момент началась масштабная обкатка боксеров перед началом одного из самых ответственных сезонов.
Сборная Казахстана проводит сразу три сбора. Одна часть отправилась в Майами (Камшыбек Кункабаев, Василий Левит, Закир Сафиуллин, Бекзад Нурдаулетов, Айбодды Дауренулы), вторая тренируется в Гаване (Абильхан Аманкул, Абылайхан Жусупов, Серик Темиржанов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, братья Айбек и Нурбек Оралбай, Саматали и Санатали Тольтаевы и другие), третья прибыла в расположение на базу в Алматинской области (полный состав станет известен позже.).
У каждого свои индивидуальные задачи. Главное, что удалось,
Например, в Гаване наши «рубятся» с кубинцами. По приезде всех боксеров в Казахстан, а это будет в начале января, тренерский штаб наметил УТС с командой Узбекистана — еще одна проверка и выход на пиковые возможности.
Проверку же боем решено проводить в Европе. Там пройдет ряд различных международных соревнований. Они то и покажут уровень всех казахстанских редутов и построений. Так что Кенжебаев сможет подкорректировать состав сборной на основе показанных результатов.
Кстати, здесь возникает один логичный, но важный вопрос — будет ли тренерский штаб выставлять боксеров на мировой лицензионный турнир для корректировки олимпийской сборной? Думаем, это покажут ближайшие турниры. Пока же «националка» и резервы набирают форму и ментально готовятся к насыщенному и сложному сезону.