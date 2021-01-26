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16:50 (мск), источник: ТАСС

Матыцин и Кремлев провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами по боксу

ТАСС, 26 января. Министр спорта России Олег Матыцин и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев в московском Центре прогресса бокса провели совместную тренировку с несколькими титулованными боксерами. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

В тренировке приняли участие двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе Александр Беспутин, а также председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Бокс был и остается спортивным достоянием страны, джентльменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие — стратегическая для нас задача, — сказал Матыцин. — Я очень люблю бокс, с удовольствием слежу за его развитием в России и уверен, что наши боксеры, несмотря на все нынешние сложности, продолжат достойно выступать на международной арене».

Перед тренировкой Матыцин и Кремлев провели рабочую встречу, где обсуждались вопросы участия российских боксеров в международных соревнованиях в 2021 году. Также на встрече было отмечено, что несмотря на сложные условия, соревнования будут проводиться, при этом основной приоритет будет уделен здоровью спортсменов, тренеров и зрителей, поэтому все мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, Матыцин отметил, что следит за реформами, запущенными Кремлевым в AIBA, и выразил надежду, что олимпийский бокс ждет активное развитие во всем мире.

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