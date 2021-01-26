«Солдат» против «Избранного». Превью к сумасшедшему поединку Ахмедова за четыре титула
У казахстанца важный этап в карьере.
У казахстанца важный этап в карьере.
Остались считанные дни до серьезной проверки сил и амбиций Садриддина Ахмедова. Зрелищный, мощный «Солдат» сразится с коварным и техничным «Избранным» — Стивен Даньо олицетворяет главные надежды Нидерландов в
Vesti.kz подготовили специальное превью к зимнему, но горячему противостоянию.
Долгожданный триумф Садриддина Ахмедова рядом. Ближе, чем таинственное мерцание недосягаемого Ригеля. Осталось нанести несколько ударов и каменная перегородка рухнет, открыв далекий пейзаж.
И тогда должен смениться ракурс, а убивающая прямолинейность уступить место многослойному алгоритму. Ахмедов еще сильнее ощутит этот привкус: для
Для казахстанского же боксера он выступит катализатором и раздражителем. Все реально и никакого обмана. Холодный и липкий туман давно рассеялся. С каждым поединком будущее Ахмедова становится прозрачнее — привкус должен превратиться в стойкий вкус.
У Даньо тоже свои перспективы. На кону надежды Нидерландов — больше 25 лет в стране не было чемпиона мира в
Попытки были, но тщетные. И Ахмедов для него едва ли не единственный шанс
Велика вероятность, что у Даньо это будет последний танец. Последний всплеск эмоций перед затяжным пребыванием в низинах иерархии. Лишь в случае победы он сохранит шансы на дальнейшее покорение. Иначе возраст и отсутствие успехов в самых важных поединках сделают свое грязное дело. Непременно сделают.
Потому и расплавят боксеры наши зимние будни, окруженные холодом, льдом и с попытками сохранять внутреннее тепло. Устроят горячий и сумасшедший поединок, в котором сойдутся мощь и эпатаж Ахмедова с техникой и хладнокровием Даньо.
Примет битву за титулы Мексика. Она добавит событию текстуру и терпкость. Бокс там возведен в абсолют. А значит вниманием не будет обделен. Тем более там об Ахмедове уже слышали, да и Даньо персонаж далеко небезызвестный.
Будут на вечере бокса скауты из Golden Boy. Это о многом говорит. Поэтому нет возможности прятать свои навыки и силу. На кону не только пояса и аплодисменты — важный этап для каждого бойца.
Навскидку, Ахмедову Стивен вряд ли сможет
Добавим, что встреча состоится 29 января. На кону будут стоять титулы WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO в первом среднем весе.
Роман Кушпелев