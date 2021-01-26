«Солдат» против «Избранного». Превью к сумасшедшему поединку Ахмедова за четыре титула

Остались считанные дни до серьезной проверки сил и амбиций Садриддина Ахмедова. Зрелищный, мощный «Солдат» сразится с коварным и техничным «Избранным» — Стивен Даньо олицетворяет главные надежды Нидерландов в профи-боксе.

Vesti.kz подготовили специальное превью к зимнему, но горячему противостоянию.

Долгожданный триумф Садриддина Ахмедова рядом. Ближе, чем таинственное мерцание недосягаемого Ригеля. Осталось нанести несколько ударов и каменная перегородка рухнет, открыв далекий пейзаж.

И тогда должен смениться ракурс, а убивающая прямолинейность уступить место многослойному алгоритму. Ахмедов еще сильнее ощутит этот привкус: для кого-то сказочный, который так и останется легендой, для кого-то обыденный, которым сполна насытился.

Для казахстанского же боксера он выступит катализатором и раздражителем. Все реально и никакого обмана. Холодный и липкий туман давно рассеялся. С каждым поединком будущее Ахмедова становится прозрачнее — привкус должен превратиться в стойкий вкус.

У Даньо тоже свои перспективы. На кону надежды Нидерландов — больше 25 лет в стране не было чемпиона мира в профи-боксе. И Стивен считает, что именно ему выпала честь вернуть славу в страну тюльпанов.

Попытки были, но тщетные. И Ахмедов для него едва ли не единственный шанс все-таки запрыгнуть в уходящий поезд, открыть перед собой еще несколько вариантов для воплощения мечты в реальность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vq4_cJZwCOA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Велика вероятность, что у Даньо это будет последний танец. Последний всплеск эмоций перед затяжным пребыванием в низинах иерархии. Лишь в случае победы он сохранит шансы на дальнейшее покорение. Иначе возраст и отсутствие успехов в самых важных поединках сделают свое грязное дело. Непременно сделают.

Потому и расплавят боксеры наши зимние будни, окруженные холодом, льдом и с попытками сохранять внутреннее тепло. Устроят горячий и сумасшедший поединок, в котором сойдутся мощь и эпатаж Ахмедова с техникой и хладнокровием Даньо.

Примет битву за титулы Мексика. Она добавит событию текстуру и терпкость. Бокс там возведен в абсолют. А значит вниманием не будет обделен. Тем более там об Ахмедове уже слышали, да и Даньо персонаж далеко небезызвестный.

Будут на вечере бокса скауты из Golden Boy. Это о многом говорит. Поэтому нет возможности прятать свои навыки и силу. На кону не только пояса и аплодисменты — важный этап для каждого бойца.

Навскидку, Ахмедову Стивен вряд ли сможет что-нибудь преподнести в качестве сюрприза. Садриддин его может просто снести своей мощью и хлесткими ударами. Кстати, голландец ни разу не проигрывал досрочно, так что казахстанец может нарушить алгоритм. Однако ментально не все так просто — увидим в ринге.

Добавим, что встреча состоится 29 января. На кону будут стоять титулы WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO в первом среднем весе.