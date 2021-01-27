Жесткий бой GGG, реанимация карьеры Дычко, угрозы Алимханулы. Самые ожидаемые возвращения на ринг
В материале несколько слов о Канате Исламе.
В материале несколько слов о Канате Исламе.
Через два дня, 29 января, на ринг вернется Садриддин Ахмедов. Пандемия и травма буквально вынудили боксера отложить свои планы. Теперь же он вновь готов продолжать свой яркий путь.
При этом есть еще несколько возвращений, которые привлекут большое внимание. Подробности — в материале Vesti.kz.
Безусловно, Геннадий Головкин. У казахстанца постепенно уменьшается количество боев, прописанное в контракте с DAZN. А значит, как минимум пару поединков будут топовыми.
Последний бой он провел проходной (против Камила Шереметы), а значит с большой вероятностью можно рассчитывать на крутое событие. Как вариант, весной он встретится с мексиканцем Хайме Мунгией. Если так, то хочется ускорить время, чтобы приблизить этот жесткий файт.
Давно не видели в деле Каната Ислама. Вроде был период, когда обсуждались большие планы, но в итоге все затихло. Да, пока нет оснований говорить о
Так что его возвращение ожидается, чтобы понять дальнейшие решения относительно карьеры: будет ли он завершать, либо же сделает финальный аккорд. К тому же, неизвестно, как он вел тренировочную деятельность. Может боксер и вовсе ни к чему не готов.
Ждем и Батыра Джукембаева. Правда здесь все более понятно, чем в случае с Канатом. Джукембаев — яркий проспект, от которого в ближайшее время ждали серьезных поединков и титулов.
Но пока развитие карьеры
Скорее бы начал выступать и Жанибек Алимханулы. Очень интересно, что готовит ему Top Rank. Завершил он прошлый год просто прекрасно — до сих пор его нокаут обсуждают.
Сам боксер стабильно выступает с заявлениями о желании битв с чемпионами. Так что хотелось бы, чтобы в итоге он материализовал все свои угрозы. Этот год будет точно его. Осталось немного узнать о планах и дождаться его появления на ринге.
Это касается и Данияра Елеусинова. Последним соперником победителя Олимпиады был
Так что хотелось бы, чтобы он как можно скорее продолжил выступать. Есть все шансы на то, что он в этом году выйдет на титульный бой. Иначе затягивание может только навредить своей монотонностью и ускользанием шансов.
Стремительно начал свою карьеру в профи Турсынбай Кулахмет. Бронзовый призер чемпионата мира уже во втором бою завоевал титул WBC International в первом среднем весе.
И теперь возникает вопрос о его дальнейших поворотах карьеры. Что именно планирует команда и будет ли он уже сейчас перебираться в США? Или продолжит в Великобритании? Многое прояснится как только он вернется в ритм.
Завершить же список хотелось Иваном Дычко. Тяжеловес не может записать прошлый год в свой актив. На то есть свои причины. Как бы то ни было, время было упущено.
Хотя в профи он мог найти свое место. И хотелось бы, что Дычко скорее решил все моменты, нашел выходы на события и продолжил карьеру, которая в данный момент словно на паузе.