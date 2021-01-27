Жесткий бой GGG, реанимация карьеры Дычко, угрозы Алимханулы. Самые ожидаемые возвращения на ринг

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Через два дня, 29 января, на ринг вернется Садриддин Ахмедов. Пандемия и травма буквально вынудили боксера отложить свои планы. Теперь же он вновь готов продолжать свой яркий путь.

При этом есть еще несколько возвращений, которые привлекут большое внимание. Подробности — в материале Vesti.kz.

Безусловно, Геннадий Головкин. У казахстанца постепенно уменьшается количество боев, прописанное в контракте с DAZN. А значит, как минимум пару поединков будут топовыми.

Последний бой он провел проходной (против Камила Шереметы), а значит с большой вероятностью можно рассчитывать на крутое событие. Как вариант, весной он встретится с мексиканцем Хайме Мунгией. Если так, то хочется ускорить время, чтобы приблизить этот жесткий файт.

Давно не видели в деле Каната Ислама. Вроде был период, когда обсуждались большие планы, но в итоге все затихло. Да, пока нет оснований говорить о каких-то глобальных планах, боях.

Так что его возвращение ожидается, чтобы понять дальнейшие решения относительно карьеры: будет ли он завершать, либо же сделает финальный аккорд. К тому же, неизвестно, как он вел тренировочную деятельность. Может боксер и вовсе ни к чему не готов.

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Ждем и Батыра Джукембаева. Правда здесь все более понятно, чем в случае с Канатом. Джукембаев — яркий проспект, от которого в ближайшее время ждали серьезных поединков и титулов.

Но пока развитие карьеры как-будто бы потеряло курс. Особо новостей нет, конкретика по этому вопросу отсутствует. И лучше бы ему не простаивать. Не исключено, что есть какие-то проблемы в команде. Безусловно, хотелось бы без преград. В любом случае действия предпринимать следует скорее.

Скорее бы начал выступать и Жанибек Алимханулы. Очень интересно, что готовит ему Top Rank. Завершил он прошлый год просто прекрасно — до сих пор его нокаут обсуждают.

Сам боксер стабильно выступает с заявлениями о желании битв с чемпионами. Так что хотелось бы, чтобы в итоге он материализовал все свои угрозы. Этот год будет точно его. Осталось немного узнать о планах и дождаться его появления на ринге.

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Это касается и Данияра Елеусинова. Последним соперником победителя Олимпиады был экс-чемпион мира Джулиус Индонго. Ведут казахстанца планомерно, ровно, но уже с высокими трамплинами.

Так что хотелось бы, чтобы он как можно скорее продолжил выступать. Есть все шансы на то, что он в этом году выйдет на титульный бой. Иначе затягивание может только навредить своей монотонностью и ускользанием шансов.

Стремительно начал свою карьеру в профи Турсынбай Кулахмет. Бронзовый призер чемпионата мира уже во втором бою завоевал титул WBC International в первом среднем весе.

И теперь возникает вопрос о его дальнейших поворотах карьеры. Что именно планирует команда и будет ли он уже сейчас перебираться в США? Или продолжит в Великобритании? Многое прояснится как только он вернется в ритм.

Завершить же список хотелось Иваном Дычко. Тяжеловес не может записать прошлый год в свой актив. На то есть свои причины. Как бы то ни было, время было упущено.