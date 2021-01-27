Капитан сборной по боксу назвал сроки своего третьего боя в профи
Он также рассказал детали сборов в США.
Он также рассказал детали сборов в США.
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев готовится провести третий бой в профи уже в феврале. Он вернулся из США, где проходил сборы с национальной командой, в его планах также принять участие в международных турнирах среди любителей.
«Буквально вчера я вернулся с тренировочных сборов в США. УТС длился три недели. Изучали и делали некоторые новые упражнения, о которых раньше не знали. Тренировочный сбор проходил согласно поставленному плану. Поработали с новым
Напомним, Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение сборной проводить бои в профи, где одержал уже две досрочные победы.