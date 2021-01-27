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27 января, источник: Vesti.kz

Капитан сборной по боксу назвал сроки своего третьего боя в профи

Он также рассказал детали сборов в США.

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Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев готовится провести третий бой в профи уже в феврале. Он вернулся из США, где проходил сборы с национальной командой, в его планах также принять участие в международных турнирах среди любителей.

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«Буквально вчера я вернулся с тренировочных сборов в США. УТС длился три недели. Изучали и делали некоторые новые упражнения, о которых раньше не знали. Тренировочный сбор проходил согласно поставленному плану. Поработали с новым фитнес-инструктором. Его вызывали специально для наших тренировок. Учебные сборы были ориентированы на общую физическую подготовку. В ходе выезда мы выполняли физические упражнения, бегали кросс, делали силовые упражнения. Все усилия были потрачены на это. В целях физического самосовершенствования мы выполняли различные упражнения. Сбор принес много пользы. Такие тренировочные выезды очень полезны для боксеров. Что касается моих планов. В конце февраля состоится мой третий поединок в профессиональной карьере. На данный момент готовлюсь к этому. Затем планирую вместе с командой участвовать в международных соревнованиях. Турниры пройдут в Германии, Испании, Болгарии. О том, в каких из них я буду участвовать, тренеры объявят ближе к дате. Моя главная цель — стать олимпийским чемпионом в этом году», — цитирует Кункабаева пресс-служба КФБ.

Напомним, Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение сборной проводить бои в профи, где одержал уже две досрочные победы.

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