Капитан сборной по боксу назвал сроки своего третьего боя в профи

«Буквально вчера я вернулся с тренировочных сборов в США. УТС длился три недели. Изучали и делали некоторые новые упражнения, о которых раньше не знали. Тренировочный сбор проходил согласно поставленному плану. Поработали с новым фитнес-инструктором. Его вызывали специально для наших тренировок. Учебные сборы были ориентированы на общую физическую подготовку. В ходе выезда мы выполняли физические упражнения, бегали кросс, делали силовые упражнения. Все усилия были потрачены на это. В целях физического самосовершенствования мы выполняли различные упражнения. Сбор принес много пользы. Такие тренировочные выезды очень полезны для боксеров. Что касается моих планов. В конце февраля состоится мой третий поединок в профессиональной карьере. На данный момент готовлюсь к этому. Затем планирую вместе с командой участвовать в международных соревнованиях. Турниры пройдут в Германии, Испании, Болгарии. О том, в каких из них я буду участвовать, тренеры объявят ближе к дате. Моя главная цель — стать олимпийским чемпионом в этом году», — цитирует Кункабаева пресс-служба КФБ.