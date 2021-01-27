Мейвезер заставил японца плакать, а Емельяненко отлупил качка. Лучше бы этих боёв не было
Через два месяца
Через два месяца
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Сразу же после объявления этой новости соцсети взорвались шутками на тему ударных навыков Аскрена. К каждому второму комментарию была прикреплена гифка, где Бен в бою против Демиана Майи пытается выбросить бэкфист, но делает это абсолютно непрофессионально и промахивается. Действительно, первоклассный борец Аскрен в ударке выглядит нубом даже на фоне Джейка Пола, который в последний раз дрался с бывшей звездой НБА Нейтом Робинсоном.
Очевидно, что единственное, ради чего могут затеваться такие бои — это деньги для участников и организаторов. Впрочем, нельзя отрицать, что даже откровенно дурацкие фриковые поединки вызывают интерес у публики и способны собрать огромное количество зрителей. Тенденция к проведению таких противостояний растёт не только в ММА, но и в профессиональном боксе. О самых нелепых из них — в этом материале.
Джейк Пол — не первый боксёр, который подрался с баскетболистом. В 2009 году такой поединок прошёл между
О’Нил вышел на ринг под именем Мэнни Шакьяо, делая отсылку к поражению де ла Хойи техническим нокаутом от Мэнни Пакьяо годом ранее. Готовил звезду баскетбола к поединку знаменитый Фредди Роуч. Однако даже такой специалист ничем ему здесь помочь не смог. Де ла Хойя одержал победу по очкам.
Ещё один легендарный боксёр решил заработать лёгких денег 31 декабря 2018 года. За организацию и проведение выставочного боя между
Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION.
Бой, конечно же, объявили выставочным, но японец был настроен очень серьёзно и даже обещал «надрать Мейвезеру зад». Правда, в самом поединке всё вышло с точностью до наоборот. Флойд играл со своим соперником и при этом смеялся ему в лицо, в то время как Насукава выглядел крайне сосредоточенным. Уже через минуту американцу надоело шутить, и он начал наносить удары. Японец трижды был отправлен на канвас, и через две минуты после начала боя его угол выбросил полотенце. Поединок завершился, Насукава расплакался, а Мейвезер увёз с собой из Японии 9 миллионов долларов.
Один из самых эпатажных бойцов ММА Александр Емельяненко побил стронгмена Михаила Кокляева в ноябре 2019 года. Причём этот бой был организован телеканалом «РЕН ТВ» не путём обычного подбора соперников. Поединку предшествовал реальный конфликт — Александр и Михаил закусились в соцсетях ещё в марте того же года. В итоге Емельяненко предложил выяснить отношения на ринге, а Кокляев этот вызов принял.
Тяжелоатлет Кокляев явно не имел представления о том, что такое драться против профессионального бойца, и был уверен, что его «физуха» и масса в сочетании с тренировками в течение полугода помогут ему одолеть оппонента. Кроме того, Михаил, как и многие другие, сомневался в том, что не так давно попавший в очередной скандал Александр будет в форме. Однако Емельяненко развеял все сомнения и нокаутировал Кокляева за 2,5 минуты.
Ветеран ММА Сергей Харитонов много раз выступал в любительском боксе и давно мечтал о поединке в профессионалах. В сентябре 2020 года его заветное желание сбылось. Его соперником стал 47-летний Дэнни Уильямс, который в 2004 году побеждал самого Майка Тайсона. Организовывать событие взялся всё тот же телеканал «РЕН ТВ».
Несмотря на столь громкое имя в статистике побед, Уильямс оказался уже совершенно не опасен. Харитонов отправил его в нокдаун в первом раунде. Во втором раунде ситуация повторилась, и гость из Великобритании отказался продолжать бой. Сергею же всё понравилось, и он объявил, что с радостью бы провёл ещё один поединок по правилам бокса.
Осень прошлого года подарила нам ещё один странный бой. Да, в этот раз в ринге сошлись две легенды бокса — Майк Тайсон и Рой
Многие болельщики и эксперты ждали в этом бою нокаута от Железного Майка. Но поединок продлился все восемь раундов. После его окончания бойцам пришлось очень долго ждать объявления результатов. В итоге Тайсону и Джонсу это надоело, и они ушли с ринга. И только в тот момент, когда бойцы начали давать интервью, стало известно, что в бою объявлена ничья. Легенды были недовольны решением, а зрители — результатом.
Алла Князева