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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились об объединительном бое за три титула

Это будет майский поединок на DAZN.

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Источник: AP 2020

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) и обладатель пояса WBO в этом дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) проведут объединительный бой. Об этом сообщает известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

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По его данным, стороны уже достигли соглашения. На кону будут стоять все три титула. Поединок пройдет в США. Предварительные даты — 1 или 8 мая.

При этом сначала 27 февраля «Канело» должен успешно провести защиту против своего обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции и обойтись без травм.

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Напомним, что ранее Альварес подписал контракт на два боя с главой Matchroom Boxing британцем Эдди Хирном, который является сопромоутером казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Возможный третий бой GGG с мексиканцем называют одним из самых ожидаемых в 2021 году.

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