Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились об объединительном бое за три титула

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) и обладатель пояса WBO в этом дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) проведут объединительный бой. Об этом сообщает известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c16858fdc97cf4dc69fa" data-vnd="c16858fdc97cf4dc69fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c16858fdc97cf4dc69fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По его данным, стороны уже достигли соглашения. На кону будут стоять все три титула. Поединок пройдет в США. Предварительные даты — 1 или 8 мая.

При этом сначала 27 февраля «Канело» должен успешно провести защиту против своего обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции и обойтись без травм.