«Я шокирован и подавлен». Американский боксер рассказал об отмене чемпионского боя с Шуменовым

Несостоявшийся соперник чемпиона мира в первом тяжелом весе WBA Regular казахстанца Бейбута Шуменова (18−2, 12 КО) американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО) выразил разочарование по поводу отмены боя. При этом оказалось, что у него даже не было контракта на этот поединок. Боксер рассказал корреспонденту Vesti.kz о предложении промоутера Дона Кинга и дальнейших планах.

«Я шокирован и подавлен. Мне обещали большой бой. Я готовился и все силы отдал для этого шанса. Это очень неприятно. Я не могу представить, что такое возможно. Вся эта ситуация была рискованная. Я знал, что другого шанса может не представиться. Я согласился на все условия, у нас была только устная договоренность. Я не ожидал, что все закончится так. Теперь я просто подавлен. Я потратил месяц на подготовку к этому бою. Однако руки опускать не буду. Я буду идти к успеху», — отметил Мерфи.