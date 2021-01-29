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29 января, источник: Vesti.kz

«Я шокирован и подавлен». Американский боксер рассказал об отмене чемпионского боя с Шуменовым

Он назвал ситуацию рискованной.

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Несостоявшийся соперник чемпиона мира в первом тяжелом весе WBA Regular казахстанца Бейбута Шуменова (18−2, 12 КО) американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО) выразил разочарование по поводу отмены боя. При этом оказалось, что у него даже не было контракта на этот поединок. Боксер рассказал корреспонденту Vesti.kz о предложении промоутера Дона Кинга и дальнейших планах.

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«Я шокирован и подавлен. Мне обещали большой бой. Я готовился и все силы отдал для этого шанса. Это очень неприятно. Я не могу представить, что такое возможно. Вся эта ситуация была рискованная. Я знал, что другого шанса может не представиться. Я согласился на все условия, у нас была только устная договоренность. Я не ожидал, что все закончится так. Теперь я просто подавлен. Я потратил месяц на подготовку к этому бою. Однако руки опускать не буду. Я буду идти к успеху», — отметил Мерфи.

Напомним, поединок был запланирован на 29 января в рамках вечера бокса на арене Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида). На кону 12-раундового боя должен был стоять титул Шуменова, но встреча отменилась.

Событие с самого начала выглядело сомнительно. Первым делом по инициативе Дона Кинга боксеры отказались от проверок по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Затем инсайдеры сообщили о том, что у участников события нет договоренностей с организатором, а сама арена забронирована на эту дату.

35-летний Мерфи проживает и тренируется в Харлингене (штат Техас). Боксерскую карьеру он совмещает с работой водителем грузового транспорта.

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