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12:39 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ковалев заявил, что никогда целенаправленно не принимал запрещенные препараты

ТАСС, 29 января. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что никогда целенаправленно не употреблял запрещенных препаратов. Он впервые прокомментировал в Instagram информацию о положительных результатах допинг-проб.

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Источник: AP 2020

Ковалев перед боем против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января, провалил допинг-тест. По данным ESPN, в пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон. Второй тест Ковалева также дал положительный результат на это вещество. Бой Ковалева и Меликузиева был отменен.

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«Хочу заявить, что ничего запрещенного целенаправленно я не принимал, так как прохожу тесты VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг] с 2014 года. Это была моя инициатива, так как я сторонник честного и чистого спорта, — сказал Ковалев. — Сейчас идет расследование о том, как запрещенный препарат попал в мой организм, и по его окончании я обязательно расскажу, каким образом, какой препарат и кто виноват в этом. Прошу не делать поспешных выводов, проявить терпение и дождаться результатов окончания расследования».

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«Также хочу поблагодарить всех понимающих», — добавил боксер.

Ковалеву 37 лет, он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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