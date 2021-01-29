Капитан сборной Казахстана по боксу против Уорда. Какой «кровавый» титул будет стоять на кону алматинского поединка
Для Кункабаева это будет третий бой на
Для Кункабаева это будет третий бой на
В конце февраля свой третий бой на
Фамилия Уорд для казахстанцев очень знакомая. В свое время при ее упоминании в наших СМИ просыпался азарт, волнение, а иногда и ненависть. И до сих пор жива история несостоявшегося суперпротивостояния Андре Уорда с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным.
Много чего было сказано, однако мы так и не увидели их очного поединка. Жаль, битва могла быть даже круче, чем «классика» против Сауля Альвареса из Мексики. Так что Уорд нам знаком.
Правда, Кункабаев выйдет на ринг против совершенно другого носителя этой фамилии. Свой третий поединок в качестве профи призер чемпионата мира проведет со Стивеном Уордом из Великобритании.
Их встреча состоится в Алматы. Ответственности «домашнему» событию добавляет факт наличия на кону титула. Бойцы разыграют между собой пояс World Boxing Organisation Asia Pacific в первом тяжелом весе.
История трофея не такая богатая и насыщенная. При этом она не лишена кровавых и драматичных событий.
За него начали биться в 2006 году. И стоит отметить, что особой популярностью он не пользовался, о чем говорят перерывы между боями с данным титулом на кону (например, последний раз его разыгрывали в 2018 году).
Первым обладателем был россиянин Николай Попов. Он завоевал его в бою против албанца Нури Сефери. Встреча состоялась в России и продлилась всю дистанцию — Попов победил единогласным решением судей.
Дольше всех он находился в руках Григория Дрозда (Россия). Боксер завоевал его в 2007-м. Затем были бои без пояса, после чего в 2008 году он вновь его «забрал». Всего он провел четыре боя, в которых либо защищал трофей, либо бился за него (вакантный пояс).
Также Дрозд поучаствовал в одном из самых «кровавых» боев в истории World Boxing Organisation Asia Pacific. В 2008 году в Нижнем Новгороде он встретился с Робом Кэллоуэем из США.
Поединок был рассчитан на 12 раундов, но рефери остановил его в седьмом. И это было правильным решением, учитывая, что американец восемь раз был в нокдауне. Как раз после последнего судья и зафиксировал технический нокаут…
В данный момент титул является вакантным. Последним, кто им владел, был австралиец Джей Опетайя, нокаутировавший во время защиты пояса в июне 2018 года соотечественника Кертиса Пегораро. У Камшыбека есть прекрасная возможность закрепиться на