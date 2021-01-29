Капитан сборной Казахстана по боксу против Уорда. Какой «кровавый» титул будет стоять на кону алматинского поединка

Их встреча состоится в Алматы. Ответственности «домашнему» событию добавляет факт наличия на кону титула. Бойцы разыграют между собой пояс World Boxing Organisation Asia Pacific в первом тяжелом весе.



История трофея не такая богатая и насыщенная. При этом она не лишена кровавых и драматичных событий.



За него начали биться в 2006 году. И стоит отметить, что особой популярностью он не пользовался, о чем говорят перерывы между боями с данным титулом на кону (например, последний раз его разыгрывали в 2018 году).



Первым обладателем был россиянин Николай Попов. Он завоевал его в бою против албанца Нури Сефери. Встреча состоялась в России и продлилась всю дистанцию — Попов победил единогласным решением судей.



Дольше всех он находился в руках Григория Дрозда (Россия). Боксер завоевал его в 2007-м. Затем были бои без пояса, после чего в 2008 году он вновь его «забрал». Всего он провел четыре боя, в которых либо защищал трофей, либо бился за него (вакантный пояс).



Также Дрозд поучаствовал в одном из самых «кровавых» боев в истории World Boxing Organisation Asia Pacific. В 2008 году в Нижнем Новгороде он встретился с Робом Кэллоуэем из США.



Поединок был рассчитан на 12 раундов, но рефери остановил его в седьмом. И это было правильным решением, учитывая, что американец восемь раз был в нокдауне. Как раз после последнего судья и зафиксировал технический нокаут…



В данный момент титул является вакантным. Последним, кто им владел, был австралиец Джей Опетайя, нокаутировавший во время защиты пояса в июне 2018 года соотечественника Кертиса Пегораро. У Камшыбека есть прекрасная возможность закрепиться на профи-ринге, добавить в свой актив рейтинговые очки. Тем более соперник довольно непростой и в данное время находится в рейтинговом списке выше казахстанца. Главное — надежно и качественно отработать. Домашние стены должны помочь.