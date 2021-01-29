Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России

Отчетно-выборная конференция прошла в пятницу в онлайн-формате в Москве.

«Щекутьев был единственным кандидатом. Он избран единогласно», — сказал собеседник агентства.

Щекутьев сменил на посту генерального секретаря Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).