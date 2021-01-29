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15:27 (мск), источник: ТАСС

Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кирилл Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

Отчетно-выборная конференция прошла в пятницу в онлайн-формате в Москве.

«Щекутьев был единственным кандидатом. Он избран единогласно», — сказал собеседник агентства.

Щекутьев сменил на посту генерального секретаря Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Щекутьеву 26 лет, до этого он занимал пост заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

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