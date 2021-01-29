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15:35 (мск), источник: ТАСС

Кремлев вошел в исполком Федерации бокса России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев вошел в состав исполнительного комитета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу генеральным секретарем организации был избран Кирилл Щекутьев, сменив на этом посту Кремлева.

«В состав исполкома вошли Умар Кремлев, Кирилл Щекутьев, Олег Саитов, Сумайд Халидов, Александр Прохоров, Саид Тулаков, Евгений Тимофеев, Абдулмуталим Абакаров и Татьяна Кириенко», — сказал собеседник агентства.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.

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