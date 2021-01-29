Кремлев вошел в исполком Федерации бокса России
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев вошел в состав исполнительного комитета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев вошел в состав исполнительного комитета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в
В пятницу генеральным секретарем организации был избран Кирилл Щекутьев, сменив на этом посту Кремлева.
«В состав исполкома вошли Умар Кремлев, Кирилл Щекутьев, Олег Саитов, Сумайд Халидов, Александр Прохоров, Саид Тулаков, Евгений Тимофеев, Абдулмуталим Абакаров и Татьяна Кириенко», — сказал собеседник агентства.
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