Кремлев вошел в исполком Федерации бокса России

В пятницу генеральным секретарем организации был избран Кирилл Щекутьев, сменив на этом посту Кремлева.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.