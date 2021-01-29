Генсек Федерации бокса России: Наша задача — завоевать три золота на Олимпиаде

В пятницу генеральным секретарем Федерации бокса России был избран Кирилл Щекутьев. В интервью ТАСС он рассказал о ближайших планах на новом посту, возможности пригласить на работу в федерацию американца Роя Джонса — младшего и задачах на Олимпийские игры.

— Вы начинаете свою работу уже с этой минуты. Какие ближайшие планы?

— В первую очередь я сегодня посещу мероприятие по профессиональному боксу в Москве. Но, конечно же, я займусь подготовкой к проведению соревнований, которые запланированы в этом году на территории России. В скором времени у нас планируется и Международный день бокса, который, надеемся, пройдет офлайн. Это и конвенция Всемирной боксерской ассоциации, которая пройдет в нашей стране. Предстоит много интересной работы. Я настроен работать много и оправдывать оказанное мне доверие.

— Международные соревнования планируются?

— Стоит выделить чемпионат мира среди военнослужащих, который пройдет в сентябре в Москве. Командный Кубок мира был перенесен на следующий год из-за пандемии.

— На День бокса рассматривалось проведение реванша Роя Джонса и Майка Тайсона. Этот бой еще планируется?

— Эта идея снята с повестки. Мы всегда готовы Роя Джонса видеть на его второй родине, он — гражданин России. Мы готовы с ним проводить совместные программы по популяризации бокса, которые он уже начал. А проведение таких больших боев, как Рой Джонс — Майк Тайсон… по моему мнению, такие большие деньги вместо данного мероприятия мы лучше направим на развитие детского спорта.

— Не думали о том, чтобы пригласить Роя Джонса на какую-либо должность в Федерацию бокса России?

— Рой планирует в ближайшее время приехать в Россию. Мы с ним встретимся и обязательно это обсудим. Нам тоже хочется видеть, чтобы он в каком-либо статусе был в Федерации бокса России. Он большой патриот нашей страны, очень многое сделал для популяризации бокса. Мы готовы вместе с ним заниматься данным направлением.

— Бюджет Федерации бокса России в 2020 году составил порядка 3,5 млрд рублей. Каким будет бюджет на 2021 год? Увеличится ли он?

— Скорее всего, да. Но бюджет еще зависит от величины взносов в международные организации за проведение мероприятий. Бюджет 2020 года был таким, поскольку мы заплатили достаточно весомую сумму за проведение Кубка мира на территории России. В этом году такие большие платежи не предусмотрены, но предусмотрено огромное количество денег на открытие школ и залов. В этом году бюджет будет соизмеримым с прошлым годом, но статьи расходов будут разными.

— Бой Бетербиев — Дайнес запланирован на 20 марта в Москве. Он точно пройдет?

— Все утверждено, бой официально анонсирован. Федерация бокса России оказывает содействие в проведении данного мероприятия. Надеемся, что уже не будет никакого переноса. Планируем, что его следующий бой после Дайнеса также пройдет в России, уже ведем переговоры об этом с промоутерской компанией Top Rank. Ближайший бой пройдет на арене «Мегаспорт» со зрителями.

— Когда проведет следующий бой Мурат Гассиев?

— Приоритетно, чтобы Гассиев вернулся в ринг в своей самой лучшей форме. Мы верим, что он может стать чемпионом мира. И, конечно, приоритетно, чтобы он дрался в России. Думаю, что на следующей неделе уже будет объявление о будущем Мурата. Думаю, что можно говорить про март-апрель.

— В боксерском турнире на Олимпийских играх могут участвовать профессионалы. Будете ли рассматривать такую возможность?

— У нас есть тренерский совет и тренерский штаб. Существует порядок формирования состава сборной России. У нас шикарная сборная, большая конкуренция. Думаю, что мы не будем пользоваться привлечением профессионалов. Ребята прошли большой путь к сборной, нельзя, чтобы кого-то из них заменили не по спортивному принципу.

— Есть ли уже задача на Олимпийские игры?

— Она была сформирована еще в конце 2019 года, мы к этой задаче идем. Мы верим, что наша сборная сможет завоевать три золотые медали на Олимпийских играх. Это большая планка, которой мы постараемся достичь.

— Боксерский поединок Вячеслава Дацика — попытка его перевоспитать?

— Конечно. Бокс — спорт джентльменов, который помогает социализироваться. Я периодически общаюсь с Марком Ионовичем Мельцером (который готовит Дацика), и он говорит, что Дацик становится все больше социально адаптированным и показывает эффект от занятий боксом. Бокс воспитывает, социализирует и дисциплинирует.