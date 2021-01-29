Головкин анонсировал выход нового эпизода для DAZN
Казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил, что в ближайшие дни выйдет первый эпизод для проекта The Making of, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил, что в ближайшие дни выйдет первый эпизод для проекта The Making of, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Пересмотрели с DAZN несколько моих боев для проекта The Making of. Первый эпизод уже в это воскресенье», — написал он на своей странице в Instagram.
Напомним, что GGG в последнем поединке победил Камила Шеремету. Поляк четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения боя. Тем самым казахстанец в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира, а поляк потерпел первое поражение в карьере.
Возвращение Головкина на ринг ожидается весной. Специалисты прогнозируют его бой с мексиканцем Хайме Мунгией.