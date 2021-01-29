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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин анонсировал выход нового эпизода для DAZN

Казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил, что в ближайшие дни выйдет первый эпизод для проекта The Making of, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/gggboxing/

«Пересмотрели с DAZN несколько моих боев для проекта The Making of. Первый эпизод уже в это воскресенье», — написал он на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что GGG в последнем поединке победил Камила Шеремету. Поляк четыре раза побывал в нокдауне и после седьмого раунда отказался от продолжения боя. Тем самым казахстанец в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира, а поляк потерпел первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина на ринг ожидается весной. Специалисты прогнозируют его бой с мексиканцем Хайме Мунгией.

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