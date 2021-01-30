Казахстанский нокаутер Садриддин Ахмедов одержал победу в бою за три титула
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал победу над представителем Нидерландов Стивеном Даньо, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал победу над представителем Нидерландов Стивеном Даньо, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок пошел в мексиканской Куэрнаваке. На кону стояли сразу три пояса в первом среднем весе — WBA Continental, NABF и WBC Francophone.
Бой был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию. Ахмедов считался однозначным фаворитом и подтвердил это, выиграв единогласным решением судей. Для идущего без поражений казахстанца эта победа — 12-я в профи при десяти досрочных.
Ахмедов в первый раз дрался в Мексике. Предыдущие десять поединков он провел в Канаде и еще один — в Казахстане. Его дела ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management.