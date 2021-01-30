Казахстанский нокаутер Садриддин Ахмедов одержал победу в бою за три титула

Их поединок пошел в мексиканской Куэрнаваке. На кону стояли сразу три пояса в первом среднем весе — WBA Continental, NABF и WBC Francophone.

Бой был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию. Ахмедов считался однозначным фаворитом и подтвердил это, выиграв единогласным решением судей. Для идущего без поражений казахстанца эта победа — 12-я в профи при десяти досрочных.