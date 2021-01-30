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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Садриддин Ахмедов одержал победу в бою за три титула

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал победу над представителем Нидерландов Стивеном Даньо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Их поединок пошел в мексиканской Куэрнаваке. На кону стояли сразу три пояса в первом среднем весе — WBA Continental, NABF и WBC Francophone.

Бой был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию. Ахмедов считался однозначным фаворитом и подтвердил это, выиграв единогласным решением судей. Для идущего без поражений казахстанца эта победа — 12-я в профи при десяти досрочных.

Ахмедов в первый раз дрался в Мексике. Предыдущие десять поединков он провел в Канаде и еще один — в Казахстане. Его дела ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management.

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