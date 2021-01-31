Выставочный бой Мейвезера с блогером отменен из-за коронавируса
Выставочный бой американского боксера Флойда
Выставочный бой американского боксера Флойда
По словам источника, поединок официально отложен
Поединок был запланирован на 20 февраля.
Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году с рекордом 50−0. 25-летний Пол ранее провел два поединка с еще одним блогером — KSI. Первый бой, в 2018 году, закончился вничью, а спустя год во втором, который был официальным, Логан проиграл раздельным решением судей.