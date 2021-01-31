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09:47 (мск), источник: Sport24

Выставочный бой Мейвезера с блогером отменен из-за коронавируса

Выставочный бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего и видеоблогером Логаном Полом отменен. Об этом TMZ Sports рассказал представитель экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.

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Источник: AP 2020

По словам источника, поединок официально отложен из-за COVID-19 и других деталей. Представитель Мейвезера не стал вдаваться в подробности о ситуации с COVID, но сообщил, что и Флойд, и Логан активно работают над изменением графика боя как можно скорее.

Поединок был запланирован на 20 февраля.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году с рекордом 50−0. 25-летний Пол ранее провел два поединка с еще одним блогером — KSI. Первый бой, в 2018 году, закончился вничью, а спустя год во втором, который был официальным, Логан проиграл раздельным решением судей.

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