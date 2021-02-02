Обновился рейтинг WBA: Шуменов уже не чемпион, а Ербосынулы стал первым
Алимханулы вылетел, а Джукембаев опустился.
Алимханулы вылетел, а Джукембаев опустился.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтинга за январь 2021 года, где изменения затронули нескольких представителей Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Бейбут Шуменов был лишен титула WBA Regular в первом тяжелом весе и покинул рейтинг организации. В то же время в топ-15 поднялся Серик Мусадилов, который и расположился на последней строчке.
Обладатель титула WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы поднялся на одну позицию и занял первое место в рейтинге. Чемпионом в этом дивизионе стал кубинец Давид Моррелл, а пояс «суперчемпиона» WBA принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.
Другой казахстанец, Жанибек Алимханулы, занимавший 15-е место, вылетел из рейтинга среднего веса, а Батыр Джукембаев, владеющий поясом WBA Continental Americas в первом полусреднем дивизионе, опустился на одну строчку и стал 14 в рейтинге.