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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Обновился рейтинг WBA: Шуменов уже не чемпион, а Ербосынулы стал первым

Алимханулы вылетел, а Джукембаев опустился.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтинга за январь 2021 года, где изменения затронули нескольких представителей Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, Бейбут Шуменов был лишен титула WBA Regular в первом тяжелом весе и покинул рейтинг организации. В то же время в топ-15 поднялся Серик Мусадилов, который и расположился на последней строчке.

Обладатель титула WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы поднялся на одну позицию и занял первое место в рейтинге. Чемпионом в этом дивизионе стал кубинец Давид Моррелл, а пояс «суперчемпиона» WBA принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

Другой казахстанец, Жанибек Алимханулы, занимавший 15-е место, вылетел из рейтинга среднего веса, а Батыр Джукембаев, владеющий поясом WBA Continental Americas в первом полусреднем дивизионе, опустился на одну строчку и стал 14 в рейтинге.

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