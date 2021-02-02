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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

Определились пары вечера профи-бокса в Алматы с главным боем капитана сборной Казахстана по боксу

На кону будет стоять титул.

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Стал известен состав пар андеркарта вечера профессионального бокса, который пройдет 27 февраля в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MTK Kazakhstan.

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Так, в лимите легкого веса в ринге сойдутся два непобежденных казахстанца — Торгынбек Амиров (3−0) и Бектас Касенай (4−0, 1 КО), а в рамках полусреднего дивизиона Нурбол Султанбай (4−0, 1 КО) сразится с Нуржаном Макашбаевым (0−1−2). Формат обоих боев — шесть раундов.

Казахстанский средневес Абай Толеш (6−1, 4 КО) встретится с россиянином Василием Штыком (2−2, 2 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.

Также в карде выступит финалист юношеской Олимпиады 20-летний Талгат Шайкен, соперником которого станет Евгений Павко (18−3−1, 13 КО) из России.

Напомним, что главным событием вечера бокса станет бой Камшыбека Кункабаева (2−0, 2 КО) с британцем Стивеном Уордом (13−1, 4 КО). На кону будут стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

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