Казахстанский боксер оказался в шаге от боя за титул чемпиона мира
Он идет без поражений.
Он идет без поражений.
Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО) близок к поединку за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. Его соперником должен стать россиянин Евгений Шведенко (15−0, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, близкого к ситуации, вероятными сроками проведения боя называются
В данный момент Ербосынулы располагается на шестом месте в рейтинге, а Шведенко на пятом.
При этом другой американец Калеб Труа (31−4−2, 19 КО), занимающий в рейтинге третье место, в январе решением судей уступил Планту.
Напомним, что в последнем поединке, прошедшем 16 декабря прошлого года, Ербосынулы досрочно победил ганца Иссу Самира (19−1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.
В данный момент казахстанец входит в топ-10 рейтинга еще двух организаций. По линии WBA он первый, а WBO — четвертый. Его делами занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.
Бакытжан Нурпеисов