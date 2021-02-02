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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер оказался в шаге от боя за титул чемпиона мира

Он идет без поражений.

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Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО) близок к поединку за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. Его соперником должен стать россиянин Евгений Шведенко (15−0, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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По информации источника, близкого к ситуации, вероятными сроками проведения боя называются апрель-май. Победитель этого поединка получит шанс встретиться с действующим чемпионом IBF американцем Калебом Плантом (21−0, 12 КО).

В данный момент Ербосынулы располагается на шестом месте в рейтинге, а Шведенко на пятом.

При этом другой американец Калеб Труа (31−4−2, 19 КО), занимающий в рейтинге третье место, в январе решением судей уступил Планту.

Напомним, что в последнем поединке, прошедшем 16 декабря прошлого года, Ербосынулы досрочно победил ганца Иссу Самира (19−1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.

В данный момент казахстанец входит в топ-10 рейтинга еще двух организаций. По линии WBA он первый, а WBO — четвертый. Его делами занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.

Бакытжан Нурпеисов

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