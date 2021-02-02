Эпатажный и болтливый левша против силового мастера контратаки. Сондерс сможет выиграть у «Канело»?
Супербой может пройти уже в ближайшее время.
Супербой может пройти уже в ближайшее время.
Уже этой весной может случиться
Безнадежен ли Билли? Или у хитрого боксера есть шансы? На эту тему порассуждал корреспондент Vesti.kz.
Сондерс — один из самых интересных боксеров современности. И если его поединки иногда насылают скуку и уныние, то поведение вне ринга вносит разнообразие в размеренную жизнь дивизионов с редкими вспышками активности.
Британский мастер трэштока. И его нападкам подвергались не только те, кто пересекается с ним. Достается от эпатажного Сондерса многим. Если у него вдохновение, то болтовня может не прекращаться в течение нескольких дней.
Причем делает он это прекрасно. Нередко переходит на личности, что позволяет ему открывать дополнительный фронт развития своей карьеры. Желающих поквитаться с ним, призвать к ответу — целая очередь, которая пополняется.
Он
Одним из последних крутых его боев — это встреча с Давидом Лемье. Он сводил канадца в школу. Не один раз, а провел с ним несколько дополнительных занятий по боксу. Лемье буквально еле добрался до финального раунда. При этом он не выключал режим выживания. Сондерс разнес.
А вот в бою против Сауля в школу могут сводить уже самого Билли. Эпатажному и болтливому левше будет противостоять мастер контратакующих действий. Да еще с прекрасным акцентированным ударом. Мексиканец разобрал уже многих. Однако и Сондерс не настолько прост и плох, как может казаться.
Его текущим главным минусом является слабая активность. Так выходить на встречу с Альваресом нельзя. Так что лучше пару поединков
Кстати, бойцы могли встретиться еще в прошлом году. Однако бой срывался, переносился и в итоге вовсе ушел в спящий режим. Пандемия и параллельные отрицательные моменты сыграли свою роль. Но радует, что есть вероятность того, что несколько титулов во втором среднем весе
Напомним, Альварес на данный момент обладает поясами WBC и WBA, а изворотливый Сондерс является чемпионом по версии WBO. Так что есть за что сражаться и биться. И для Альвареса он реально станет топовой проверкой способностей.
Сондерс не обречен. Напротив, он даже может рассчитывать на победу. Билли быстрый, левша, думающий и креативный. Это усложнит задачу Саулю. Правда, его контратака может все испортить британцу.
Главное — провести качественную подготовку. А то он может просто выйти в ринг, провалять дурака и все. Но чувствуется, что для него это будет принципиальное событие, красный день календаря. Так что несколько сюрпризов будет точно.
Что касается «Канело», то сейчас у него все прекрасно. Скоро бой с Авни Йылдырымом. Весной битва с Сондерсом. И наверняка такая активность выведет его на пиковые возможности. Так что в бою с Билли он может предстать неуязвимым.
В любом случае поединок обещает быть крайне интересным. Остается дождаться официального объявления. Предварительные даты — 1 или 8 мая.
Роман Кушпелев