Эпатажный и болтливый левша против силового мастера контратаки. Сондерс сможет выиграть у «Канело»?

Уже этой весной может случиться по-настоящему интересное событие в мире профи-бокса. Есть предварительное соглашение на объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом.

Безнадежен ли Билли? Или у хитрого боксера есть шансы? На эту тему порассуждал корреспондент Vesti.kz.

Сондерс — один из самых интересных боксеров современности. И если его поединки иногда насылают скуку и уныние, то поведение вне ринга вносит разнообразие в размеренную жизнь дивизионов с редкими вспышками активности.

Британский мастер трэштока. И его нападкам подвергались не только те, кто пересекается с ним. Достается от эпатажного Сондерса многим. Если у него вдохновение, то болтовня может не прекращаться в течение нескольких дней.

Причем делает он это прекрасно. Нередко переходит на личности, что позволяет ему открывать дополнительный фронт развития своей карьеры. Желающих поквитаться с ним, призвать к ответу — целая очередь, которая пополняется.

Он чем-то смахивает на Конора МакГрегора. И у Альвареса не будет проблем с раскруткой поединка. Билли может сделать все сам. Наверняка нас ожидает некоторое представление в период организационных моментов перед боем.

Одним из последних крутых его боев — это встреча с Давидом Лемье. Он сводил канадца в школу. Не один раз, а провел с ним несколько дополнительных занятий по боксу. Лемье буквально еле добрался до финального раунда. При этом он не выключал режим выживания. Сондерс разнес.

А вот в бою против Сауля в школу могут сводить уже самого Билли. Эпатажному и болтливому левше будет противостоять мастер контратакующих действий. Да еще с прекрасным акцентированным ударом. Мексиканец разобрал уже многих. Однако и Сондерс не настолько прост и плох, как может казаться.

Его текущим главным минусом является слабая активность. Так выходить на встречу с Альваресом нельзя. Так что лучше пару поединков все-таки провести. Иначе он просто «встанет» и все. «Канело» быстро приберет его, и узорные атаки могут завершиться точным и плотным ударом, который выведет британца из игры.

Кстати, бойцы могли встретиться еще в прошлом году. Однако бой срывался, переносился и в итоге вовсе ушел в спящий режим. Пандемия и параллельные отрицательные моменты сыграли свою роль. Но радует, что есть вероятность того, что несколько титулов во втором среднем весе все-таки будут разыграны.

Напомним, Альварес на данный момент обладает поясами WBC и WBA, а изворотливый Сондерс является чемпионом по версии WBO. Так что есть за что сражаться и биться. И для Альвареса он реально станет топовой проверкой способностей.

Сондерс не обречен. Напротив, он даже может рассчитывать на победу. Билли быстрый, левша, думающий и креативный. Это усложнит задачу Саулю. Правда, его контратака может все испортить британцу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YomW10yk3OU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное — провести качественную подготовку. А то он может просто выйти в ринг, провалять дурака и все. Но чувствуется, что для него это будет принципиальное событие, красный день календаря. Так что несколько сюрпризов будет точно.

Что касается «Канело», то сейчас у него все прекрасно. Скоро бой с Авни Йылдырымом. Весной битва с Сондерсом. И наверняка такая активность выведет его на пиковые возможности. Так что в бою с Билли он может предстать неуязвимым.

В любом случае поединок обещает быть крайне интересным. Остается дождаться официального объявления. Предварительные даты — 1 или 8 мая.