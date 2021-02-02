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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник казахстанского супертяжа прокомментировал отмену боя за титул от WBA

Он признал свою вину.

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38-летний чешский боксер-супертяж Павел Соур (13−3, 8 КО) выразил сожаление в том, что стал причиной отмены боя с 32-летним казахстанцем Жаном Кособуцким (14−0, 13 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своем физическом состоянии и пожелал своему сопернику удачи и крепкого здоровья.

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Проведение их 12-раундового боя за вакантный титул WBA International было запланировано на 20 февраля в Гамбурге. Однако поединок был отменен из-за  положительного теста у Соура на COVID.

«К сожалению, это правда. У меня действительно обнаружен коронавирус. В данный момент я чувствую себя ужасно. Мне тяжело дышать и передвигаться. Ни о каком тренировочном процессе даже нельзя задумываться. Мне необходимо бороться с болезнью. Я расстроен тем, как все вышло. Однако сейчас главное — это мое здоровье. Я надеюсь, что смогу перебороть болезнь и вернуться в бокс. Желаю удачи своему сопернику и крепкого здоровья», — отметил Соур.

Напомним, в 2020 году Кособуцкий провел два боя, которые выиграл досрочно. Он владеет поясом IBO Inter-Continental.

Бакытжан Нурпеисов

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