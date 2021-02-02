Соперник казахстанского супертяжа прокомментировал отмену боя за титул от WBA
Он признал свою вину.
Он признал свою вину.
38-летний чешский
Проведение их 12-раундового боя за вакантный титул WBA International было запланировано на 20 февраля в Гамбурге. Однако поединок был отменен
«К сожалению, это правда. У меня действительно обнаружен коронавирус. В данный момент я чувствую себя ужасно. Мне тяжело дышать и передвигаться. Ни о каком тренировочном процессе даже нельзя задумываться. Мне необходимо бороться с болезнью. Я расстроен тем, как все вышло. Однако сейчас главное — это мое здоровье. Я надеюсь, что смогу перебороть болезнь и вернуться в бокс. Желаю удачи своему сопернику и крепкого здоровья», — отметил Соур.
Напомним, в 2020 году Кособуцкий провел два боя, которые выиграл досрочно. Он владеет поясом IBO
Бакытжан Нурпеисов