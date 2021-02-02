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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Удивил скаутов Golden Boy Promotions? Не самый идеальный бой Ахмедова против «Избранного», но обреченного

Поединок поможет боксеру с набором формы.

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Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вернулся на ринг. После травмы, сложностей из-за пандемии яркий нокаутер снова в деле. Правда, поединок он провел не самым идеальным образом. Почему он не смог отправить соперника на канвас, а сам поединок является крайне нужным проспекту — в материале Vesti.kz.

Простой у мощного Садриддина получился довольно внушительным. Подобные перерывы крайне нежелательны в момент, когда все только начинается и карьерный путь вот-вот будет обозначен топовыми боями. За титулы, например.

Но Ахмедов — молодой. Восстанавливается быстро. А значит, набрать форму он сможет в кратчайшие сроки. Пока же кондиции оставляют желать лучшего. С силой все порядке, а вот технически в титульном бою против Стивена Даньо он не блистал.

Кстати, «Избранный» Даньо подошел к встрече запуганным. Было видно, как он опасался сближаться. Нидерландский боксер всю дистанцию осторожничал. И складывалось ощущение, что на ринг он вышел с чувством страха перед Садриддином.

Может быть и такое, что Даньо боялся быть нокаутированным. Все-таки Ахмедов олицетворяет мощь и давление. Он и работал в бою первым номером, и прослеживалось, что боксер хотел завершить все раньше финального гонга.

Это у него не вышло. И дело далеко не в желании. Стивен грамотно выстроил оборону. Да, он пропускал, но самые тяжелые удары Даньо видел. Он эффективно отработал в блоке — большая часть «выстрелов» была погашена именно выставленными блоками.

И здесь сразу вспоминаются слова Григория Стангрита о «силовом боксе» Ахмедова. Его желание забить соперника может ему помешать. И хорошо, что Стивен не из элиты, да и ментально он проиграл, был обречен. Иначе у Садриддина возникли бы проблемы.

Однако все завершилось более чем убедительно. Были шансы на удосрочить Даньо — они разбились о блок и четкие указания угла оппонента. Правда, на исходе это не сказалось. Судьи заслуженно вынесли единогласное решение в пользу казахстанца.

Это отражало всю реальность. Ахмедов доминировал, владел большим преимуществом. И оставалось только комбинировать удары. Этого не хватило — вариативности. Не самый идеальный поединок, но проспекту следовало вернуться, ощутить момент боя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Со своей задачей он справился: завоевал титулы, сделал шаг к большим боям, вышел на новый уровень. Ахмедов и его команда были больше сфокусированы на попутке стряхнуть пыль с перчаток, войти в ритм, протестировать «функционал». Все получилось. Плюс, был установлен полный контроль над боем.

WBA Continental, NABF, WBC Francophone в первом среднем весе теперь в активе Садриддина. Он получит важные рейтинговые очки. И будет уже строить планы с учетом новых возможностей.

И да, поединок посетили скауты из Golden Boy Promotions. Надеемся, Садриддин их впечатлил своей мощью и дерзким стилем. Ждем хороших новостей.

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