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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Ищут замену? Стали известны подробности титульного боя казахстанца за пояс от WBA

Один из кандидатов выбыл из-за COVID-19.

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Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) ждет нового соперника для титульного поединка в Гамбурге. Супертяжеловес рассказал корреспонденту Vesti.kz, что еще не отказался от подготовки к февральскому поединку.

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32-летний Кособуцкий должен был встретиться в бою за вакантный пояс WBA International с 38-летним Павлом Соуром (13−3, 8 КО) из Чехии, но оппонент подхватил COVID-19 и признался, что не может полноценно готовиться к титульному поединку.

Теперь казахстанцу подбирают новую оппозицию к бою, который должен состояться 20 февраля в Германии. В Гамбурге Кособуцкий уже боксировал в ноябре 2019 года и нокаутом в поединке с Агроном Смакичи (15−1, 13 КО) выиграл первый титул в профессиональной карьере.

Если соперника не подберут на февральский поединок, то следующая дата для боя может будет выбрана в марте-апреле. Возможно, что на бой снова будет выставлен пояс от WBA, а прежним его обладателем был известный российский боксер Александр Поветкин (36−2−1, 25 КО).

Напомним, 32-летний Кособуцкий в профессиональном боксе дебютировал в сентябре 2017 года и за этот период выиграл 14 поединков подряд. Владеет титулом IBO Inter-Continental в супертяжелом весе.

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