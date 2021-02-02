Ищут замену? Стали известны подробности титульного боя казахстанца за пояс от WBA
Один из кандидатов выбыл
Один из кандидатов выбыл
Казахстанский
32-летний Кособуцкий должен был встретиться в бою за вакантный пояс WBA International с 38-летним Павлом Соуром (13−3, 8 КО) из Чехии, но оппонент подхватил COVID-19 и признался, что не может полноценно готовиться к титульному поединку.
Теперь казахстанцу подбирают новую оппозицию к бою, который должен состояться 20 февраля в Германии. В Гамбурге Кособуцкий уже боксировал в ноябре 2019 года и нокаутом в поединке с Агроном Смакичи (15−1, 13 КО) выиграл первый титул в профессиональной карьере.
Если соперника не подберут на февральский поединок, то следующая дата для боя может будет выбрана в
Напомним, 32-летний Кособуцкий в профессиональном боксе дебютировал в сентябре 2017 года и за этот период выиграл 14 поединков подряд. Владеет титулом IBO