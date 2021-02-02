Ищут замену? Стали известны подробности титульного боя казахстанца за пояс от WBA

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) ждет нового соперника для титульного поединка в Гамбурге. Супертяжеловес рассказал корреспонденту Vesti.kz, что еще не отказался от подготовки к февральскому поединку.

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32-летний Кособуцкий должен был встретиться в бою за вакантный пояс WBA International с 38-летним Павлом Соуром (13−3, 8 КО) из Чехии, но оппонент подхватил COVID-19 и признался, что не может полноценно готовиться к титульному поединку.

Теперь казахстанцу подбирают новую оппозицию к бою, который должен состояться 20 февраля в Германии. В Гамбурге Кособуцкий уже боксировал в ноябре 2019 года и нокаутом в поединке с Агроном Смакичи (15−1, 13 КО) выиграл первый титул в профессиональной карьере.