Команда Жанибека Алимханулы сделала важное заявление о следующем бое
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) не выступит на вечере бокса в Алматы 27 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) не выступит на вечере бокса в Алматы 27 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Важно! Уважаемые болельщики! К сожалению, мы не сможем выступить на боксерском поединке 27 февраля в Алматы. Жанибек получил травму во время тренировки.
Дай Бог, если все пойдет хорошо, в конце весны и начале лета вы увидите его на ринге! Мы знаем, что вы поддержите нас в трудную минуту!" — говорится в сообщении команды казахстанца на странице в Instagram.
Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. В октябре Жанибек во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.
Напомним, что в главном событии вечера в Алматы выступит титулованный казахстанский боксер тяжелого веса, капитан национальной сборной, двукратный финалист чемпионатов мира и Азии Камшыбек Кункабаев (2−0, 2КО). Его соперником будет британец Стивен Уорд (13−1, 4 КО).