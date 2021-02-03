Команда Жанибека Алимханулы сделала важное заявление о следующем бое

«Важно! Уважаемые болельщики! К сожалению, мы не сможем выступить на боксерском поединке 27 февраля в Алматы. Жанибек получил травму во время тренировки.

Дай Бог, если все пойдет хорошо, в конце весны и начале лета вы увидите его на ринге! Мы знаем, что вы поддержите нас в трудную минуту!" — говорится в сообщении команды казахстанца на странице в Instagram.

Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. В октябре Жанибек во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.