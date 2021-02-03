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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Жанибека Алимханулы сделала важное заявление о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) не выступит на вечере бокса в Алматы 27 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Важно! Уважаемые болельщики! К сожалению, мы не сможем выступить на боксерском поединке 27 февраля в Алматы. Жанибек получил травму во время тренировки.

Дай Бог, если все пойдет хорошо, в конце весны и начале лета вы увидите его на ринге! Мы знаем, что вы поддержите нас в трудную минуту!" — говорится в сообщении команды казахстанца на странице в Instagram.

Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. В октябре Жанибек во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Напомним, что в главном событии вечера в Алматы выступит титулованный казахстанский боксер тяжелого веса, капитан национальной сборной, двукратный финалист чемпионатов мира и Азии Камшыбек Кункабаев (2−0, 2КО). Его соперником будет британец Стивен Уорд (13−1, 4 КО).

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