«Канело» узнал точную дату боя с Сондерсом

По его данным, стороны уже достигли соглашения, тогда как поединок пройдет на платформе DAZN. При этом пока неизвестно, на какой именно арене состоится данное боксерское шоу.

Перед этим 27 февраля «Канело» должен провести защиту против своего обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции и обойтись без травм.

Напомним, что ранее Альварес подписал контракт на два боя с главой Matchroom Boxing британцем Эдди Хирном, который является сопромоутером казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Возможный третий бой GGG с мексиканцем называют одним из самых ожидаемых в 2021 году.