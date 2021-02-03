Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Барыс
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Нефтехимик
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
4.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.02
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Б
34
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
09:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» узнал точную дату боя с Сондерсом

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) и обладатель пояса WBO в этом дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) проведут объединительный бой 8 мая.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

По его данным, стороны уже достигли соглашения, тогда как поединок пройдет на платформе DAZN. При этом пока неизвестно, на какой именно арене состоится данное боксерское шоу.

Перед этим 27 февраля «Канело» должен провести защиту против своего обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции и обойтись без травм.
Напомним, что ранее Альварес подписал контракт на два боя с главой Matchroom Boxing британцем Эдди Хирном, который является сопромоутером казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Возможный третий бой GGG с мексиканцем называют одним из самых ожидаемых в 2021 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Загитова против Медведевой на главном командном турнире года
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России
Кокорин получил разрешение на работу в Италии
УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
ЦСКА победил испанскую «Мурсию» во второй раз за неделю
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь