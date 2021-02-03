Реванш Поветкин — Уайт планируется в срок, несмотря на коронавирус
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/.
«Угрожать [реваншу] может, каждый день все меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Но пока все наши договоренности в силе», — сказал Рябинский.
Реванш Поветкина и Уайта запланирован на 6 марта, предполагается, что бой пройдет в Великобритании. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен
Ранее приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией была продлена до 16 февраля включительно. Россия приостановила авиасообщение 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.