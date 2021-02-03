Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
04:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
01:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
3.02
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
3.02
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Дижон
Лион
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Ланс
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
3.02
Монако
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
3.02
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
3.02
Сент-Этьен
Нант
11
Футбол. Зарубежный
3.02
Лидс
Эвертон
12
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
8Макгрегор проиграл Порье
3 февраля, источник: Vesti.kz

Обошел Джейкобса и вплотную приблизился к «Канело». Непобежденный казахстанский суперсредневес готов к титулам?

Главное, не повторить чужих ошибок.

Наверх

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вплотную подобрался к лидерам суперсреднего веса. Он оставил позади Дэниэла Джейкобса, Давида Лемье, вплотную подобравшись к мексиканцу Саулю Альваресу. Более того, он уже может стать претендентом на бой с одним из чемпионов дивизиона. Подробности — в материале Vesti.kz.

Удачные перемещения произошли в рейтинге WBA, куда он буквально ворвался во время последнего изменения. Ербосынулы до этого находился на второй строчке. Теперь же он возглавляет топ-лист. Позади остались известные нам Лемье, Джекобс, Каллум Смит, мощный проспект Эдгар Берланга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так что перед ним открытое поле. Его видно чемпионам, ему видны новые горизонты. Перед ним появляются дополнительные возможности. Среди прочих выход на поединок за титул. Такой шанс ему может представиться в любой момент.

Ведь организация вправе назначить его обязательным претендентом. И тогда настанет его звездный час. Реально звездный. Чемпион-то организации в этой категории «Канело», о поединке с которым мечтают буквально все боксеры.

Либо сам знаменитый мексиканец предложит Ербосынулы контракт. Главное, удержать бы позиции, быть активным и строить по-настоящему большую карьеру. Не стоит повторять чужих ошибок, чьи высокие строчки в рейтингах к чему-то конкретному не привели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Весь труд был загублен, время потрачено в итоге только для громких приписок в пресс-релизах, не более. Причем шансы на покорение вершин были. Но ими не воспользовались, продолжили крутиться в водовороте средней глубины с «таксистами».

Вот и хочется конкретики от Айдоса. Чтобы «я хочу стать чемпионом мира, внести имя в историю» оставалось не в воздухе неуверенным отголоском, а по факту реализованным.

К тому же у Ербосынулы действует и второй фронт. Появился инсайд, в котором указывается приближение большого события. Айдос может сразиться с Евгением Шведенко из России. Бой примечателен тем, что в нем определится претендент на титул IBF. В данное время поясом владеет Калеб Плант.

Чем не перспективы? Надо грамотно подойти к управлению активами. Иначе легко повторить судьбу тех, кто мог, но не взял высоту. И говоря подробнее о встрече с Шведенко, поединок может состояться в апреле-мае текущего года.

Роман Кушпелев

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Десять футболистов РПЛ, которые все еще могут сменить клуб зимой
«Хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию
Жесть и лечение зеленкой. С чем столкнулся экс-гендир «Спартака»
Стало известно, кто заменит Косторную на Кубке Первого канала
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь