Обошел Джейкобса и вплотную приблизился к «Канело». Непобежденный казахстанский суперсредневес готов к титулам?

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вплотную подобрался к лидерам суперсреднего веса. Он оставил позади Дэниэла Джейкобса, Давида Лемье, вплотную подобравшись к мексиканцу Саулю Альваресу. Более того, он уже может стать претендентом на бой с одним из чемпионов дивизиона. Подробности — в материале Vesti.kz.

Удачные перемещения произошли в рейтинге WBA, куда он буквально ворвался во время последнего изменения. Ербосынулы до этого находился на второй строчке. Теперь же он возглавляет топ-лист. Позади остались известные нам Лемье, Джекобс, Каллум Смит, мощный проспект Эдгар Берланга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oTYfMaduugA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так что перед ним открытое поле. Его видно чемпионам, ему видны новые горизонты. Перед ним появляются дополнительные возможности. Среди прочих выход на поединок за титул. Такой шанс ему может представиться в любой момент.

Ведь организация вправе назначить его обязательным претендентом. И тогда настанет его звездный час. Реально звездный. Чемпион-то организации в этой категории «Канело», о поединке с которым мечтают буквально все боксеры.

Либо сам знаменитый мексиканец предложит Ербосынулы контракт. Главное, удержать бы позиции, быть активным и строить по-настоящему большую карьеру. Не стоит повторять чужих ошибок, чьи высокие строчки в рейтингах к чему-то конкретному не привели.

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Весь труд был загублен, время потрачено в итоге только для громких приписок в пресс-релизах, не более. Причем шансы на покорение вершин были. Но ими не воспользовались, продолжили крутиться в водовороте средней глубины с «таксистами».

Вот и хочется конкретики от Айдоса. Чтобы «я хочу стать чемпионом мира, внести имя в историю» оставалось не в воздухе неуверенным отголоском, а по факту реализованным.

К тому же у Ербосынулы действует и второй фронт. Появился инсайд, в котором указывается приближение большого события. Айдос может сразиться с Евгением Шведенко из России. Бой примечателен тем, что в нем определится претендент на титул IBF. В данное время поясом владеет Калеб Плант.

Чем не перспективы? Надо грамотно подойти к управлению активами. Иначе легко повторить судьбу тех, кто мог, но не взял высоту. И говоря подробнее о встрече с Шведенко, поединок может состояться в апреле-мае текущего года.