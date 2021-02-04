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4 февраля, источник: Vesti.kz

ESPN раскрыл планы DAZN и дату третьего боя Головкин — «Канело»

До этого соперники проведут по поединку.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО) может состояться в сентябре этого года. Об этом сообщает ESPN Deportes.

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Правда, до этого GGG необходимо победить другого представителя Мексики — экс-чемпиона в первом среднем весе Хайме Мунгию (36−0, 29 КО). Этот поединок ожидается в мае.

«Хотя официальных переговоров еще не было, известно об интересе всех вовлеченных сторон — главным образом двух бойцов, а также стриминговой платформы DAZN, на которой выступают оба боксера. Если Головкин выиграет, то он будет усиленно добиваться проведения третьего боя с “Канело” в сентябре, а если победит Хайме, то родится новая звезда, которая сможет сразиться против Альвареса в будущем», — пишет источник.

Напомним, Головкин и «Канело» провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.

Возвращение Альвареса ожидается в феврале против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции. На май у мексиканца намечен бой против чемпиона WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО).

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