«Предвкушаю рубку». Британский боксер назвал свое основное преимущество над Жанкошем Тураровым

«Этот бой я предвкушаю. Мне нравятся жесткие и тяжелые бои. Я много за ним наблюдал и мне известно, что он из себя представляет. Он невероятно опасный боец ​​и обладает сильным ударом. Его послужной список выглядит неплохо, но на ринге все зависит от тебя. Я разобрал его действия и нашел у него слабые стороны. Я постараюсь это использовать. У меня есть опыт боев на высоком уровне. Это будет важным фактором. К тому же мой соперник длительное время провел без поединков. Это является моим очевидным преимуществом. Я уверен в своих силах», — отметил Маккенн.