«Предвкушаю рубку». Британский боксер назвал свое основное преимущество над Жанкошем Тураровым
Он следил за выступлениями казахстанца.
Он следил за выступлениями казахстанца.
Британский боксер Тайрон Маккенн (21−2−1, 6 КО) предвкушает жесткую рубку с казахстанцем Жанкошем Тураровым (24−0, 17 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своим настроем на десятираундовое противостояние в лимите первого полусреднего веса, запланированное на 12 марта в Дубае (ОАЭ).
«Этот бой я предвкушаю. Мне нравятся жесткие и тяжелые бои. Я много за ним наблюдал и мне известно, что он из себя представляет. Он невероятно опасный боец и обладает сильным ударом. Его послужной список выглядит неплохо, но на ринге все зависит от тебя. Я разобрал его действия и нашел у него слабые стороны. Я постараюсь это использовать. У меня есть опыт боев на высоком уровне. Это будет важным фактором. К тому же мой соперник длительное время провел без поединков. Это является моим очевидным преимуществом. Я уверен в своих силах», — отметил Маккенн.
Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в