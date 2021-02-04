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4 февраля, источник: Vesti.kz

«Предвкушаю рубку». Британский боксер назвал свое основное преимущество над Жанкошем Тураровым

Он следил за выступлениями казахстанца.

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Британский боксер Тайрон Маккенн (21−2−1, 6 КО) предвкушает жесткую рубку с казахстанцем Жанкошем Тураровым (24−0, 17 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своим настроем на десятираундовое противостояние в лимите первого полусреднего веса, запланированное на 12 марта в Дубае (ОАЭ).

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«Этот бой я предвкушаю. Мне нравятся жесткие и тяжелые бои. Я много за ним наблюдал и мне известно, что он из себя представляет. Он невероятно опасный боец ​​и обладает сильным ударом. Его послужной список выглядит неплохо, но на ринге все зависит от тебя. Я разобрал его действия и нашел у него слабые стороны. Я постараюсь это использовать. У меня есть опыт боев на высоком уровне. Это будет важным фактором. К тому же мой соперник длительное время провел без поединков. Это является моим очевидным преимуществом. Я уверен в своих силах», — отметил Маккенн.

Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в Нур-Султане, когда и завоевал свой титул после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32−6−1, 17 КО). В марте 2020 года у него сорвалась защита титула из-за пандемии. В свою очередь Маккенн в сентябре решением судей проиграл соотечественнику Охаре Дэвису (22−2, 12 КО) в бою за титул WBC International.

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