Дело за психикой. Готов ли Али Ахмедов возвращаться в ринг после тяжелого нокаута?

Нокаут — событие не самое приятное для боксера. Особенно, если он был тяжелым. Таким же, в каком побывал Ахмедов. И восстановление после него — это время больших испытаний. Причем как физических, так и психологических.

Именно в плане психологии все обстоит намного сложнее. Травма, если таковая случилась, залечивается. Да и в целом тут все просто: ты либо завершаешь, если врачи не рекомендуют, либо продолжаешь после лечения, отдыха, реабилитационных курсов.

А вот с психологической стороны угадать последствия намного сложнее. И, как правило, они проявляются уже в ринге. Не в первом бою после падения, а в последующих. Хотя страх может беспокоить уже во время возвращения на ринг.

Есть риск того, что боксер начнет бояться ударов, бояться вновь оказаться на канвасе. Это очень серьезно. К счастью, все сугубо индивидуально. Так что далеко не факт, что Ахмедов столкнется с чем-то подобным.

Тревога за него есть. Ведь он по-прежнему остается ярким проспектом из Казахстана, способным сражаться за мировые титулы. Он первым из списка главных надежд вышел на титульный бой (именно за мировой, не второстепенный).

Судя по тому, что Али собирается вернуться уже в начале мая, физически он ощущает готовность. Интересно, как именно он проходил восстановление. От этого очень многое зависит. Плюс ко всему важен тренировочный процесс, а именно систематичность и реальное исправление всех ошибок.

А их в бою с Гонгорой было допущено достаточное количество, чтобы задуматься над качеством. Чего только стоит провис в функциональном плане, из-за чего скорость, работа ног, да и внимательность растворились.

В дальнейшем в боях с более именитым оппонентом подобного следует избегать. Поэтому важно уже сейчас быть готовым работать над улучшением.

Мартовский бой вряд ли станет определяющим. Наверняка, соперник будет проходным — Ахмедову важно ощутить себя, поймать этот ритм, успокоить внутреннее состояние и чувства. Но в любом случае дело за психикой.