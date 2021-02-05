Казахстанский спарринг-партнер «Канело» проведет бой за титул от IBF
Он возвращается в ринг спустя полгода.
Он возвращается в ринг спустя полгода.
Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет следующий бой 27 марта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.
Он примет участие в вечере бокса, который состоится в Екатеринбурге (Россия). Соперником Моминова по десятираундовому поединку станет Эдуард Скавинский (13−0, 7 КО) из Украины. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона IBF Baltic.
Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, казахстанец завоевал вакантный титул IBF Eurasia.
Моминов получил известность после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО) в 2017 году, когда помогал мексиканцу в качестве