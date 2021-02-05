Казахстанский спарринг-партнер «Канело» проведет бой за титул от IBF

Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет следующий бой 27 марта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.

Он примет участие в вечере бокса, который состоится в Екатеринбурге (Россия). Соперником Моминова по десятираундовому поединку станет Эдуард Скавинский (13−0, 7 КО) из Украины. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона IBF Baltic.



Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, казахстанец завоевал вакантный титул IBF Eurasia.

