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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» проведет бой за титул от IBF

Он возвращается в ринг спустя полгода.

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Источник: Instagram

Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет следующий бой 27 марта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.

Он примет участие в вечере бокса, который состоится в Екатеринбурге (Россия). Соперником Моминова по десятираундовому поединку станет Эдуард Скавинский (13−0, 7 КО) из Украины. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона IBF Baltic.

Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, казахстанец завоевал вакантный титул IBF Eurasia.

Моминов получил известность после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО) в 2017 году, когда помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), который завершился ничьей.

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