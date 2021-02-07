«США — центр мирового профи-бокса. Я готов к штурму этой высоты». Джукембаев — о переезде в Штаты и изменениях в команде

Непобежденный казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джуембаев (18−0, 14 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своем переезде в США и поделился подробностями о новом этапе своей карьеры.

— Батыр, как долетел в США? Какие интересные новости?

— Хорошо долетел, пока что идет этап адаптации. Теперь буду базироваться в США и тренироваться. Уже скоро начнется полный цикл подготовки к следующему бою.

— В Instagram ты объявил, что это новый уровень в твоей карьере. Расскажи подробнее?

— Это новый этап в моей карьере. Чтобы подняться на новый уровень, приступили к реализации нового плана. США — это центр мирового профессионального бокса. Очень рад, что в расцвете своих сил оказался тут и приступил к работе. Скоро узнаете о новых изменениях в моей команде.

— Ты всегда говорил о переходе в США, и мы очень рады, что ты осуществил этот план. Теперь у тебя новые ресурсы и иные вызовы на пути к чемпионству?

— Да! Я всегда говорил о том, что боксер должен уметь анализировать свой потенциал и точно чувствовать импульс своего развития. Чемпионами сразу не становятся. Я готов к штурму этой высоты. Иншалла, будем стремиться только вперед. В моем дивизионе сейчас разворачивается настоящая война. Конкуренция на высоком уровне.

— Судя по твоим словам, нас ждут новости о новом составе твоей команды… А известно ли, когда и с кем будешь биться?

— Очень скоро поделимся новостями насчет новой стратегии моей команды. По поводу даты следующего боя и соперника тоже объявим в свое время. Хочу сказать одно, я всегда стремился биться на высоком уровне. Мы идем вперед в этом направлении. Спасибо всем за поддержку!