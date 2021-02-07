«США — центр мирового профи-бокса. Я готов к штурму этой высоты». Джукембаев — о переезде в Штаты и изменениях в команде
Также казахстанец рассказал о следующем бое.
Также казахстанец рассказал о следующем бое.
Непобежденный казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джуембаев (18−0, 14 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своем переезде в США и поделился подробностями о новом этапе своей карьеры.
— Батыр, как долетел в США? Какие интересные новости?
— Хорошо долетел, пока что идет этап адаптации. Теперь буду базироваться в США и тренироваться. Уже скоро начнется полный цикл подготовки к следующему бою.
— В Instagram ты объявил, что это новый уровень в твоей карьере. Расскажи подробнее?
— Это новый этап в моей карьере. Чтобы подняться на новый уровень, приступили к реализации нового плана. США — это центр мирового профессионального бокса. Очень рад, что в расцвете своих сил оказался тут и приступил к работе. Скоро узнаете о новых изменениях в моей команде.
— Ты всегда говорил о переходе в США, и мы очень рады, что ты осуществил этот план. Теперь у тебя новые ресурсы и иные вызовы на пути к чемпионству?
— Да! Я всегда говорил о том, что боксер должен уметь анализировать свой потенциал и точно чувствовать импульс своего развития. Чемпионами сразу не становятся. Я готов к штурму этой высоты. Иншалла, будем стремиться только вперед. В моем дивизионе сейчас разворачивается настоящая война. Конкуренция на высоком уровне.
— Судя по твоим словам, нас ждут новости о новом составе твоей команды… А известно ли, когда и с кем будешь биться?
— Очень скоро поделимся новостями насчет новой стратегии моей команды. По поводу даты следующего боя и соперника тоже объявим в свое время. Хочу сказать одно, я всегда стремился биться на высоком уровне. Мы идем вперед в этом направлении. Спасибо всем за поддержку!
Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО). Казахстанец владеет титулами WBA Continental Americas и IBF