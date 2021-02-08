Российские промоутеры могут организовать бой Тайсон — Холифилд

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«В ОАЭ будет форум, возможно, мы приурочим к нему громкое событие, — сказал Мурадов. — Мы разговаривали с Мэнни [Пакьяо], там достаточно сложно обстоит ситуация, в том числе и с подбором соперников. Идея с ним пока отлетела».

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«Бой Тайсон — Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум $30 млн, мы уже даже рассматривали площадку», — добавил собеседник агентства.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

58-летний Холифилд завоевывал чемпионские пояса трех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях.

Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 — нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.