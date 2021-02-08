Лишь солнце и прожекторы, или Мурате ничего не светит в битве против Головкина

Одним из последних слухов в мире бокса стал поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой. Оба владеют титулами и собираются сойтись в ринге уже этой весной. Речь о фаворите не ведется — безоговорочно таковым является GGG. А вот чем может удивить Мурата — в материале Vesti.kz. Период информационной засухи — один из лучших в профи-боксе. За его время различные инсайдеры могут перебрать столько вариантов следующих оппонентов бойцов из элиты, что начинаешь верить в каждый из них. Правда, случай с Муратой сюда не входит — пути боксеров могли пересечься раньше. Их потенциальный бой обсуждался неоднократно. Причем дело не минувшего года, а сразу нескольких лет. Их имена были в разных корзинах жеребьевки. И встреча могла состояться в любой момент. Правда, напротив имени казахстанца всегда в итоге был другой соперник.

На какой-то период волна улеглась. Однако вновь набрала силу. GGG пока не определился с соперником на весну. И пока ему приписывают два варианта: Хайме Мунгия из Мексики и, собственно, самурай Мурата. Оба бойца заслуживают внимания. Так что главный вопрос заключается в том, какой профит Головкин получит от каждой из встреч.

Подобное неоднократно обсуждалось на Vesti.kz. Так что поговорим просто о Риоте. О его неизбежных сложностях в бою против казахстанского боксера, против этой мощи, которую японец еще не ощущал. Он должен понимать, что, когда выходишь на ринг против Головкина, KO может случиться в любой момент. Трудно отнести Риоту к мегастойким бойцам. Да, он крепкий боксер. Мы бы даже сказали волевой. Но отнести его к топовым сложно. При этом ударник из него тоже не самый лучший. Правда, это является парадоксом: 13 из 16 побед в его послужном списке — досрочные. Но и против него не дрались лидеры. Те, у кого с защитой все в порядке, с ударной мощью тоже. Мурата же с подбитым и унывающим Робом Брантом провозился дольше, чем может продлиться бой с GGG. Так что лаки-панч в поединке с Головкиным ему не товарищ.

Он ведь прямолинеен. И удивить GGG ему просто нечем. Хотя нет. Есть кое-что. Он непредсказуем. Правда, здесь больше речь о том, что он может вчистую проиграть, а потом разнести этого же оппонента в следующем бою. Поэтому какой-нибудь финт он может исполнить против Геннадия. Но это что касается шоу. В остальном ему ничего не светит, кроме солнца и прожекторов над рингом. Наряду с этим Мурате есть что предложить. И это пояс WBA. А это уже заявка на объединительный поединок. Так что встреча может стать центральной в месяце, на который команды договорятся. А так он читаем. Да и раскрывается очень часто. Теряет хладнокровие, устремляется вперед, опускает руки и пытается решить серией. Этих двух недостатков хватит Головкину, чтобы четко и быстро добавить в свой актив титул. Подробнее же о ТТХ Мураты мы расскажем в ближайшее время.